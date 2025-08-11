Több mint 100 nagy fejlesztés fut a hatvan környéki önkormányzatoknál + videó

Számos fejlesztés valósult meg az elmúlt időszakban, melyek mind hozzájárultak térségünk fejlődéséhez- írta közösségi oldalán Szabó Zsolt, Hatvan és térsége országgyűlési képviselője.

Szabó Zsolt országgyűlési képviselő Fotó: Albert Péter

- Büszkék lehetünk az eddigi eredményekre, de tudjuk: a munka nem áll meg, hiszen még bőven van tennivalónk jövőnk építéséért - fűzte hozzá a videóhoz, melyben elmondja, a 38 önkormányzat közel 100 nagyértékű fejlesztést valósít meg. Kissebb fejlesztések is folyamatban vannak, a Magyar Falu Programban most új pályázatok is megnyíltak. Elmondta, a munkában jó partnerei a települések vezetői és a testületek.