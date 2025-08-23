42 perce
Fotókon mutatjuk, milyen volt Gyöngyös a most nyugdíjba menők születésekor
Korabeli fotókon idézzük fel, milyen volt Gyöngyös az 1960-as években. A hatvanas évek mára klasszikus retróidőszakká vált.
A hatvanas évek Gyöngyösön is a magyarországi fejlődés csúcsát jelentette. A művészet, a társadalom és még sok más fejlődése mára a retró idők legendás korszakává tette Magyarország számára a hatvanas éveket. Az egyszerű lakás mellett panelházak is épültek, szatócsboltok helyett egyre több ABC nyílt meg, megjelentek az utakon az Ikarus buszok, már gyártottak magyar tévékészüléket, divat lett a miniszoknya.
Korabeli fotók segítségével az idősebbek felidézhetik, a fiatalabbak pedig megismerhetik, milyen volt Gyöngyös a múlt század 60-as éveiben. Vajon ki ismeri fel képaláírás nélkül, melyik fotó hol készült Gyöngyösön?
