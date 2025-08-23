augusztus 23., szombat

Retró

1 órája

Fotókon mutatjuk, milyen volt Gyöngyös a most nyugdíjba menők születésekor

Címkék#Gyöngyös#'60-as évek#fotó#retró

Korabeli fotókon idézzük fel, milyen volt Gyöngyös az 1960-as években. A hatvanas évek mára klasszikus retróidőszakká vált.

Szabó István

A hatvanas évek Gyöngyösön is a magyarországi fejlődés csúcsát jelentette. A művészet, a társadalom és még sok más fejlődése mára a retró idők legendás korszakává tette Magyarország számára a hatvanas éveket. Az egyszerű lakás mellett panelházak is épültek, szatócsboltok helyett egyre több ABC nyílt meg, megjelentek az utakon az Ikarus buszok, már gyártottak magyar tévékészüléket, divat lett a miniszoknya.

Korabeli fotók segítségével az idősebbek felidézhetik, a fiatalabbak pedig megismerhetik, milyen volt Gyöngyös a múlt század 60-as éveiben. Vajon ki ismeri fel képaláírás nélkül, melyik fotó hol készült Gyöngyösön?

Autóbusz-pályaudvar
Autóbusz-pályaudvar
Forrás: Fortepan / UVATERV

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A Köztársaság téri piac
A Köztársaság téri piac
Forrás: Fortepan / Magyar Rendőr

 

Fő téri buszmegálló
Fő téri buszmegálló
Fotó: Fortepan / Lencse Zoltán

 

Szent Bertalan utca "holtága" a Fő tér felé nézve. Előtérben a Pátzay János Zeneiskola, mögötte a Szent Bertalan templom.
Szent Bertalan utca "holtága" a Fő tér felé nézve. Előtérben a Pátzay János Zeneiskola, mögötte a Szent Bertalan templom.
Forrás: Fortepan / Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ

 

Járműtelep a vasútállomás mellett
Járműtelep a vasútállomás mellett
Forrás: Fortepan / UVATERV

 

Fő tér 10., a Grassalkovich-palota udvara, TEFU telep - szemben, a Bugát Pál téren álló ház takarásában, a ferences templom
Fő tér 10., a Grassalkovich-palota udvara, TEFU telep - szemben, a Bugát Pál téren álló ház takarásában, a ferences templom
Forrás: Fortepan / UVATERV

 

Szent Bertalan utca, szemben a Szent Bertalan templom
Szent Bertalan utca, szemben a Szent Bertalan templom
Forrás: Fortepan / Pálinkás Zsolt

 

Orczy kastély (Mátra Múzeum) parkja
Orczy kastély (Mátra Múzeum) parkja
Forrás: Fortepan / Pálinkás Zsolt

 

A Barátok tere
A Barátok tere
Forrás: Fortepan / Pálinkás Zsolt

 

A Mátragyöngye eszpresszó
A Mátragyöngye eszpresszó
Forrás: Fortepan / Bauer Sándor


 

 

