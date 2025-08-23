Fotókon mutatjuk, milyen volt Gyöngyös a most nyugdíjba menők születésekor

A hatvanas évek Gyöngyösön is a magyarországi fejlődés csúcsát jelentette. A művészet, a társadalom és még sok más fejlődése mára a retró idők legendás korszakává tette Magyarország számára a hatvanas éveket. Az egyszerű lakás mellett panelházak is épültek, szatócsboltok helyett egyre több ABC nyílt meg, megjelentek az utakon az Ikarus buszok, már gyártottak magyar tévékészüléket, divat lett a miniszoknya.

Korabeli fotók segítségével az idősebbek felidézhetik, a fiatalabbak pedig megismerhetik, milyen volt Gyöngyös a múlt század 60-as éveiben. Vajon ki ismeri fel képaláírás nélkül, melyik fotó hol készült Gyöngyösön?

Autóbusz-pályaudvar

Forrás: Fortepan / UVATERV

A Köztársaság téri piac

Forrás: Fortepan / Magyar Rendőr

Fő téri buszmegálló

Fotó: Fortepan / Lencse Zoltán

Szent Bertalan utca "holtága" a Fő tér felé nézve. Előtérben a Pátzay János Zeneiskola, mögötte a Szent Bertalan templom.

Forrás: Fortepan / Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ

Járműtelep a vasútállomás mellett

Forrás: Fortepan / UVATERV

Fő tér 10., a Grassalkovich-palota udvara, TEFU telep - szemben, a Bugát Pál téren álló ház takarásában, a ferences templom

Forrás: Fortepan / UVATERV

Szent Bertalan utca, szemben a Szent Bertalan templom

Forrás: Fortepan / Pálinkás Zsolt

Orczy kastély (Mátra Múzeum) parkja

Forrás: Fortepan / Pálinkás Zsolt

A Barátok tere

Forrás: Fortepan / Pálinkás Zsolt