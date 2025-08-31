augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

Újra csapra verik a hatvani söröket - visszatér a Hatvani Serfőzde

Címkék#Hatvani Serfőzde#nyitás#arculat

Bár egyelőre csak online térben kóstolhatók a különleges hatvani sörök, hamarosan újra megnyit a Hatvani Serfőzde. A hely megújult arculattal, bővített kínálattal és izgalmas programokkal várja a vendégeket.

Heol.hu

A Hatvani Serfőzde Facebook-oldalán jelentette be, hogy a sörfőzde minden tekintetben megújult, és hamarosan új lendülettel várja a látogatókat. A sörfőzde működése továbbra is a Hatvany Lajos Múzeummal kötött együttműködésen alapul, de az üzemeltetés mostantól különvált. Ez lehetővé teszi, hogy a vendéglátóhely nyitottabb, változatosabb és elérhetőbb legyen minden érdeklődő számára.

hatvani serfőzde, visszatér
Hamarosan újra megnyitja kapuit a Hatvani Serfőzde
Forrás: Hatvani Serfőzde/Facebook.com

Új kínálatban bővül a Hatvani Serfőzde

A látogatók a megújult berendezést és arculatot, szélesebb sör- és italkínálatot, több asztalt, tematikus programokat és hosszabb nyitvatartást találhatnak majd. Emellett a pultnál ismét Gyuri fogadja a vendégeket, aki visszatérésével a megszokott barátságos hangulatot hozza vissza.

A sörök receptúráját is újragondolták

A klasszikus ízek megőrzése mellett izgalmas új variációk is várhatók, amelyek remélhetőleg mindenki ízlésének megfelelnek majd. A Hatvani Serfőzde folyamatosan osztja meg az újdonságokat a közösségi oldalán, és a nyitás időpontjáról is hamarosan tájékoztatja a látogatókat.

 

