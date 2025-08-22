18 perce
Közeleg a helyi adók befizetésének határideje Egerben
Eger önkormányzata hamarosan postázza az értesítőket. Közeleg a helyi adók befizetésének határideje is.
Szeptemberben érkeznek a helyi adók fizetési értesítői Egerben, hívta fel a figyelmet az önkormányzat. Eger önkormányzatának adóhatósága 2025. szeptember első hetében postázza a magánszemély adózók számára a fizetési értesítőket és a befizetésre szolgáló csekkeket. Az értesítők kézbesítésével közel 12 ezer adózó kapja kézhez az aktuális adószámla-egyenlegét, míg a csekkek száma meghaladja a 12 ezer 800-at.
Utalni is lehet a helyi adót
Az esedékes helyi adók és adóelőlegek befizetési határideje szeptember 15, hívták fel a figyelmet. Aki elmulasztja a határidőt, többet fizet, ugyanis a késedelmes fizetés automatikusan késedelmi pótlék felszámítását vonja maga után. Az adózók postai csekken, átutalással vagy elektronikus úton is teljesíthetik befizetéseiket, többek között a QR-kóddal ellátott csekkek vagy az Elektronikus Önkormányzati Portál felületén.
Mint megírjuk, új számlaszámra kell fizetni tavaly óta, így aki utal, az legyen figyelmes.
