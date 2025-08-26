Véletlenül más ingatlanát adta el az önkormányzatnak egy férfi Egerben

Csütörtökön az augusztusi közgyűlésen elsőként arról szavazhatnak a városatyák, hogy változtatási tilalmat rendelnek-e el a város egyes részein, különböző helyrajzi számokon az építési szabályozási tervre addig, míg ki nem dolgozzák a város új településrendezési tervét. Mint az előterjesztésben a polgármester, Vágner Ákos kiemelte, az elmúlt időszakban településrendezési eljárás elindításáról hozott döntést a közgyűlés, amely összegyűjti a szakemberektől felmerülő szabályozási terv módosítási igényeket összegyűjtő. Már megtörtént a tervező kiválasztása és a tervezési szerződés megkötése. Maga a tervezési folyamat a napokban indul el.

Rendbe teszik majd a felcserélt helyrajzi számokat szavazatukkal a képviselők

A településrendezési eljárás egyik részfeladata a Helyi Építési Szabályzatba foglalt lakásszám számítás korrekciója

- olvasható az előterjesztésben. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a tervet már évekkel ezelőtt elkezdték kidolgozni és társadalmasítani: a terv a parkolóhelyek hiányát, a túlzott beépítettséget, és a kevés zöldfelületre is megoldást keresett. Mindezekben kulcsfontosságú a lakásszám, hiszen a vállalkozók érdeke, hogy egy adott telekre minél több lakásos társasházat húzzanak fel a parkolók, a zöldfelület rovására. Míg az új szabályozás el nem készül, addig az építészeti törvény lehetővé teszi a tervezési szerződés megkötésétől az új szabályzat hatálybalépéséig, hogy egyes területekre az önkormányzat változtatási tilalmat írjont elő. A közgyűlés most arról dönt, hogy mely területeken alkalmazzák ezt: a belvárosban és kertvárosi övezetekben is lesz ilyen, ha megszavazzák.

