Véletlenül más ingatlanát adta el az önkormányzatnak egy férfi Egerben
Csütörtökön összeül az egri közgyűlés. Az augusztusi ülésen a TOP Plusz Projektek mellett téma lesz a településrendezési terv, de egy 20 évvel ezelőtti helyrajzi szám-malőrt is kiküszöbölnének.
Csütörtökön az augusztusi közgyűlésen elsőként arról szavazhatnak a városatyák, hogy változtatási tilalmat rendelnek-e el a város egyes részein, különböző helyrajzi számokon az építési szabályozási tervre addig, míg ki nem dolgozzák a város új településrendezési tervét. Mint az előterjesztésben a polgármester, Vágner Ákos kiemelte, az elmúlt időszakban településrendezési eljárás elindításáról hozott döntést a közgyűlés, amely összegyűjti a szakemberektől felmerülő szabályozási terv módosítási igényeket összegyűjtő. Már megtörtént a tervező kiválasztása és a tervezési szerződés megkötése. Maga a tervezési folyamat a napokban indul el.
A településrendezési eljárás egyik részfeladata a Helyi Építési Szabályzatba foglalt lakásszám számítás korrekciója
- olvasható az előterjesztésben. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a tervet már évekkel ezelőtt elkezdték kidolgozni és társadalmasítani: a terv a parkolóhelyek hiányát, a túlzott beépítettséget, és a kevés zöldfelületre is megoldást keresett. Mindezekben kulcsfontosságú a lakásszám, hiszen a vállalkozók érdeke, hogy egy adott telekre minél több lakásos társasházat húzzanak fel a parkolók, a zöldfelület rovására. Míg az új szabályozás el nem készül, addig az építészeti törvény lehetővé teszi a tervezési szerződés megkötésétől az új szabályzat hatálybalépéséig, hogy egyes területekre az önkormányzat változtatási tilalmat írjont elő. A közgyűlés most arról dönt, hogy mely területeken alkalmazzák ezt: a belvárosban és kertvárosi övezetekben is lesz ilyen, ha megszavazzák.
A TOP Plusz projektek megvalósításáról is meghozzák a végső döntést. Mint megírtuk, majd' 9 milliárd TOP Plusz forrással rendelkezik Eger. A forrás nagy részének felhasználásáról már idén dönteni kell. Óvodákra, útfelújításra és szociális ügyekre illetve az Érsekkertben lévő játszótér fejlesztésére is jut belőle, de a piac melletti teret is felújítják. A fejlesztésekről beszélt már az országgyűlési képviselő is. Dr. Pajtók Gábor kiemelte, rövid határidőre elkészült az immár 6,3 milliárd forintnyi jóváhagyott támogatási program, a 10 projektből az irányító hatóság már 6 esetében pozitív döntést hozott – mondta.
Összecserélték a helyrajzi számokat, évtizedekig nem tűnt föl
Egy tulajdonjogi malőrt is rendbe tehet a közgyűlés, ami még húsz évvel ezelőtt kezdődött. A Mátyás király út 57. szám alatt ugyanis működött két háziorvosi praxis, de a két rendelő egy helyrajzi számon volt, s 2004-ben a két körzeti orvos fele-fele arányban megvásárolta az ingatlant az önkormányzattól. Ezt követően két önálló, 100-100 m2 alapterületű albetétre osztatták az ingatlant. Csakhogy a helyrajzi szám képzést követően tévesen rendeltek tulajdonost a felek az egyes új albetétekhez, így a tényleges birtoklás és tulajdonosi helyzet a bejegyezett állapot fordítottja volt. Egyikük a téves helyrajzi számmal 2014-ben továbbértékesítette a saját tulajdonrészét az önkormányzat részére.
A felek korábbi tévedésére több, mint húsz év elteltével derült fény, amikor az önkormányzati tulajdonú, és az Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye (továbbiakban EKVI) vagyonkezelésében lévő albetéttel összefüggésben az EKVI megkereste a volt tulajdonost az ingatlannal kapcsolatos vázrajz, illetve műszaki dokumentumok másolatának kiadása miatt.
- olvasható az előterjesztésben. A helyzet jogilag rendezhető, közgyűlési döntéssel, a tulajdonjog kölcsönös elismerésével és egy, a helyrajzi számokhoz történő téves tulajdonos rendelés korrekciójáról megállapodás megkötésével. A két ingatlan albetét értéke megegyezik.
