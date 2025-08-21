Gyopáros Alpár, Magyar Falu programért felelős kormánybiztos közösségi oldalán reagált a Tisza Párt elnökének vidékfejlesztésiprogram-terveire. Mint írta, Magyar Péter egyszer már hirdetett Faluközpont-programot, amiről a kormánybiztos felvilágosította, ilyen már van, a neve, Magyar Falu Program, ami ráadásul egy sikeres támogatási rendszer.

A Heves vármegyei falvak nadrágszíján is húzna Magyar Péter, reagált Gyopáros Alpár

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Gyopáros Alpár: Magyar Péter támogatásokat vonna el a falvaktól

– Most megpróbált önmagára licitálni, és meghirdetett egy évtizedekre (ki tudja, meddig) elhúzódó időszakot, amelyben minden tíz falura szánna harmadannyi forrást, mint amit a Magyar Falu Program kínált 5 év alatt – írta augusztus 20-i bejegyzésében Gyopáros Alpár. Hozzátette, a Tisza Párt elnöke lényegében forrást vonna el a magyarországi kistelepülésektől.

Gyopáros Alpár kiemelte, a Magyar Falu Programot maguk a falvak írják: az „étlapot” ők állítják össze, és a „svédasztalról” azt választanak, amit csak akarnak.

– Értem én, hogy a választások közeledtével minél nagyobbat kell kamuznia Petinek, de most még ez sem sikerült, ígért egy nagy adaggal kevesebbet annál, mint ami ma elérhető a falvak számára – jegyezte meg.