1 órája
Heves vármegyei falvak nadrágszíján is húzna Magyar Péter
Gyopáros Alpár, a Magyar falu programért felelős kormánybiztos élesen bírálta Magyar Péter legújabb vidékfejlesztési elképzeléseit.
Gyopáros Alpár, Magyar Falu programért felelős kormánybiztos közösségi oldalán reagált a Tisza Párt elnökének vidékfejlesztésiprogram-terveire. Mint írta, Magyar Péter egyszer már hirdetett Faluközpont-programot, amiről a kormánybiztos felvilágosította, ilyen már van, a neve, Magyar Falu Program, ami ráadásul egy sikeres támogatási rendszer.
Gyopáros Alpár: Magyar Péter támogatásokat vonna el a falvaktól
– Most megpróbált önmagára licitálni, és meghirdetett egy évtizedekre (ki tudja, meddig) elhúzódó időszakot, amelyben minden tíz falura szánna harmadannyi forrást, mint amit a Magyar Falu Program kínált 5 év alatt – írta augusztus 20-i bejegyzésében Gyopáros Alpár. Hozzátette, a Tisza Párt elnöke lényegében forrást vonna el a magyarországi kistelepülésektől.
Gyopáros Alpár kiemelte, a Magyar Falu Programot maguk a falvak írják: az „étlapot” ők állítják össze, és a „svédasztalról” azt választanak, amit csak akarnak.
– Értem én, hogy a választások közeledtével minél nagyobbat kell kamuznia Petinek, de most még ez sem sikerült, ígért egy nagy adaggal kevesebbet annál, mint ami ma elérhető a falvak számára – jegyezte meg.
Eddig több mint 45 milliárd forint érkezett Hevesbe a Magyar Falu Programba
Gyopáros Alpár még márciusban járt Hevesben, szűkebben Átányban. Akkor elmondta, a Magyar Falu Program indulása óta a Heves vármegyei kistelepülésekre több mint 45 milliárd forintnyi forrást biztosított a kormányzat. Mindez nagyon különböző fejlesztésekre ment, úgy mint falusi csok finanszírozására, önkormányzati intézkedések felújítására, utak, járdák felújítására, olyan, jellemzően önkormányzati közszolgáltatások fejlesztésére, vagy hiányzók pótlására, melyek az életminőséget javítják.
