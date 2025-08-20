49 perce
Heves vármegyei rendőrt tüntettek ki augusztus 20-a alkalmából
Állami kitüntetéseket, miniszteri elismeréseket adott át az augusztus 20-i állami ünnep alkalmából dr. Pintér Sándor belügyminiszter. A kitüntetettek között van egy Heves vármegyei rendőr is.
2025. augusztus 19-én a Belügyminisztérium dísztermében dr. Pintér Sándor belügyminiszter a Magyar Ezüst Érdemkereszt Katonai Tagozatát adományozta Bíró Péter címzetes rendőr főtörzszászlósnak. A rendőrség állományában több mint három évtizeden keresztül végzett magas szintű szolgálati tevékenysége elismeréseként tüntették ki - derül ki Magyarország Kormánya oldaláról.
Kedden megírtuk, hogy kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült vármegyénkből két ember is, Dr. Váczy Kálmán Zoltán, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem általános rektorhelyettese, valamint dr. Várhelyi Tamás informatikus, orvos, közgazdász, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gazdaságtudományi Intézetének főiskolai tanára, korábbi gazdasági főigazgatója és innovációs igazgatója.
Kedden Dr. Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Bronz Érdemkereszt kitüntetést adományozta Kovács László, az Egererdő Erdészeti Zrt. Vasútüzemének vezetője részére, az erdei vasutak üzemeltetését és fejlesztését szolgáló, öt évtizedes szakmai életútja elismeréseként.
Nagy István agrárminiszter az Életfa Emlékplakett Ezüst Fokozatát adta át kedden Gasztonyi Évának, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság nyugalmazott osztályvezetőjének, kuratóriumi elnökének, a természetvédelmi, kiemelten földtani értékmegőrző és talajvédelmi tevékenységéért.
