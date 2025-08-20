Heves vármegyei rendőrt tüntettek ki augusztus 20-a alkalmából

2025. augusztus 19-én a Belügyminisztérium dísztermében dr. Pintér Sándor belügyminiszter a Magyar Ezüst Érdemkereszt Katonai Tagozatát adományozta Bíró Péter címzetes rendőr főtörzszászlósnak. A rendőrség állományában több mint három évtizeden keresztül végzett magas szintű szolgálati tevékenysége elismeréseként tüntették ki - derül ki Magyarország Kormánya oldaláról.

Heves megyei rendőrt tüntettek ki augusztus 20-a alkalmából

Forrás: MTI

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Kedden megírtuk, hogy kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült vármegyénkből két ember is, Dr. Váczy Kálmán Zoltán, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem általános rektorhelyettese, valamint dr. Várhelyi Tamás informatikus, orvos, közgazdász, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gazdaságtudományi Intézetének főiskolai tanára, korábbi gazdasági főigazgatója és innovációs igazgatója.