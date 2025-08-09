augusztus 9., szombat

A felkelő Hold

2 órája

Mintha az ég és a föld összeért volna – Csodálatos fotó készült a Mátrában

Egy augusztusi este különleges égi pillanat szemtanúja lehetett a Mátrában tartózkodó fotós. A felkelő Hold olyan pozícióba került, amit csak ritkán láthatunk.

Heol.hu

Különleges látvány fogadta a Mátraverebély közelében tartózkodó fotóst, Komka Pétert augusztus 8-án. A felkelő Hold pontosan a Galyatetőn álló híradástechnikai torony mögé került, mintha annak csúcsára ült volna rá.

A felkelő Hold és a Galyatetőn álló híradástechnikai torony tökéletes sziluettje
A felkelő Hold és a Galyatetőn álló híradástechnikai torony tökéletes sziluettje
Forrás: Komka Péter / MTI

A felkelő Hold csodaszép látványt nyújtott

A látványt Komka Péter, fotós örökítette meg, amikor a fénylő égitest és a torony sötét sziluettje éles kontrasztot alkotott az esti égbolttal. Ez az égi jelenség egyben a nyár utolsó teliholdja is volt, így még különlegesebb élményt nyújtott a megfigyelőknek.

Ha lemaradt volna az utolsó felkelő nyári teliholdról, még van egy nyári égi látványosság, amire mindenképpen megéri felkészülni. Korábban megírtuk, hogy augusztusban érkeznek a Perseidák is, amelyek minden évben csodálatos látványt nyújtanak. Mikor kell az égre nézni? IDE kattintva megtudhatja!

 

