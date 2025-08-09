Mintha az ég és a föld összeért volna – Csodálatos fotó készült a Mátrában

Különleges látvány fogadta a Mátraverebély közelében tartózkodó fotóst, Komka Pétert augusztus 8-án. A felkelő Hold pontosan a Galyatetőn álló híradástechnikai torony mögé került, mintha annak csúcsára ült volna rá.

A felkelő Hold és a Galyatetőn álló híradástechnikai torony tökéletes sziluettje

Forrás: Komka Péter / MTI

A felkelő Hold csodaszép látványt nyújtott

A látványt Komka Péter, fotós örökítette meg, amikor a fénylő égitest és a torony sötét sziluettje éles kontrasztot alkotott az esti égbolttal. Ez az égi jelenség egyben a nyár utolsó teliholdja is volt, így még különlegesebb élményt nyújtott a megfigyelőknek.

