augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

2 órája

Nem hagyják szenvedni az utasokat a hőségben – Így segít a MÁV a kánikulában!

Címkék#kánikula#vonat#busz#MÁV

Az utazók egy kis plusz figyelemben részesülnek a legforgalmasabb helyszíneken. Az intézkedésre a tartós hőségriasztás miatt került sor.

Heol.hu

A MÁV-csoport augusztus 14-től várhatóan vasárnap délutánig díjmentesen biztosít palackozott vizet utasai számára a harmadfokú hőségriasztás idejére – közölte a vasúttársaság. A vízosztás minden nap 10 és 17 óra között történik, a készlet erejéig - írja a MÁV.

HMM_0018
A MÁV segít a hőségriasztásban utazóknak
Fotó: Huszár Márk / Heol.hu

Budapesten a Déli, a Keleti és a Nyugati pályaudvar peronjain, vidéken pedig több nagy forgalmú vasútállomáson – így például Debrecenben, Győrben, Miskolcon, Nyíregyházán, Szegeden, Pécsen, Székesfehérváron és Szolnokon – az ügyfélszolgálatokon, illetve más állomásokon, például Békéscsabán, Kecskeméten, Siófokon vagy Veszprémben a pénztáraknál vehetnek át díjmentes vizet a vonatra várakozók.

A hőségriasztás miatt Egerben is vizet osztanak

A VOLÁN járatok utasai Budapesten a kelenföldi és a népligeti autóbusz-állomáson, valamint a megyeszékhelyek nagyobb forgalmú buszállomásain – többek között Debrecenben, Egerben, Kaposváron, Szekszárdon és Zalaegerszegen – juthatnak palackos ásványvízhez - közölte a MÁV.

A HÉV-vonalakon utazók a Batthyány téren és a Boráros téren kapnak frissítőt, míg az Örs vezér terén és a Közvágóhíd állomáson új ivókutak állnak az utasok rendelkezésére. Ezeket piktogramok jelzik, és az állomásépületek oldalán találhatók.

A MÁV-csoport arra kéri az utasokat, hogy lehetőség szerint érvényes menetjegyüket vagy bérletüket is mutassák be a víz átvételekor, valamint gondoskodjanak elegendő ivóvízről vagy frissítő italról az utazás előtt.

Mi a teendő hőségriasztás esetén? Mutatjuk!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu