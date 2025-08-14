Nem hagyják szenvedni az utasokat a hőségben – Így segít a MÁV a kánikulában!

A MÁV-csoport augusztus 14-től várhatóan vasárnap délutánig díjmentesen biztosít palackozott vizet utasai számára a harmadfokú hőségriasztás idejére – közölte a vasúttársaság. A vízosztás minden nap 10 és 17 óra között történik, a készlet erejéig - írja a MÁV.

A MÁV segít a hőségriasztásban utazóknak

Fotó: Huszár Márk / Heol.hu

Budapesten a Déli, a Keleti és a Nyugati pályaudvar peronjain, vidéken pedig több nagy forgalmú vasútállomáson – így például Debrecenben, Győrben, Miskolcon, Nyíregyházán, Szegeden, Pécsen, Székesfehérváron és Szolnokon – az ügyfélszolgálatokon, illetve más állomásokon, például Békéscsabán, Kecskeméten, Siófokon vagy Veszprémben a pénztáraknál vehetnek át díjmentes vizet a vonatra várakozók.

A hőségriasztás miatt Egerben is vizet osztanak

A VOLÁN járatok utasai Budapesten a kelenföldi és a népligeti autóbusz-állomáson, valamint a megyeszékhelyek nagyobb forgalmú buszállomásain – többek között Debrecenben, Egerben, Kaposváron, Szekszárdon és Zalaegerszegen – juthatnak palackos ásványvízhez - közölte a MÁV.

A HÉV-vonalakon utazók a Batthyány téren és a Boráros téren kapnak frissítőt, míg az Örs vezér terén és a Közvágóhíd állomáson új ivókutak állnak az utasok rendelkezésére. Ezeket piktogramok jelzik, és az állomásépületek oldalán találhatók.

A MÁV-csoport arra kéri az utasokat, hogy lehetőség szerint érvényes menetjegyüket vagy bérletüket is mutassák be a víz átvételekor, valamint gondoskodjanak elegendő ivóvízről vagy frissítő italról az utazás előtt.

Mi a teendő hőségriasztás esetén? Mutatjuk!