Ekkora hőségben már az egészségesek is komoly veszélyben lehetnek - ide menekülhetünk Hevesben

Heves megyében az elmúlt napok kánikulája ma tovább éleződik. A meteorológiai előrejelzések szerint a legmelegebb órákban a hőmérséklet elérheti a 35 Celsius-fokot, a napi átlaghőmérséklet pedig több helyen 27 Celsius-fok fölé emelkedhet, és a hétvégére ennél is magasabb értékeket jósolnak. Az Országos Tisztifőorvos a HungaroMet adatai alapján augusztus 14. 0:00 órától augusztus 17. 24:00 óráig országos szinten harmadfokú hőségriasztást rendelt el, így Heves vármegyére is érvényes a legmagasabb szintű figyelmeztetés, amely komoly egészségügyi kockázatot hordoz.

Harmadfokú hőségriasztás lesz augusztus 14. és 17. között

Fotó: Nemeth Andras Peter

Mától életbe lépett a legmagasabb szintű hőségriasztás: az egészségeseket is veszély fenyegeti!

Az előrejelzések szerint nem várható időjárási front, azonban a kánikula bizonyos egészségügyi problémákat okozhat, főként azoknál, akik érzékenyek a melegre:

Fejfájás, migrén, vérnyomás-ingadozás és keringési nehézségek jelentkezhetnek, emellett fáradtság, tompaság és koncentrációs zavarok is előfordulhatnak.

A tűző napon könnyen kialakulhat napszúrás vagy hőguta.

Hajnalban a hűvösebb vidékeken élők esetében átmenetileg erősödhetnek a kopásos ízületi panaszok.

A reggeli és délelőtti órákban a gyors hőmérséklet-emelkedés rosszullétet, szédülést válthat ki, míg a szelesebb déli területeken élők körében fokozódhat a fejfájás, ingerlékenység és nyugtalanság.