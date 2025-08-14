22 perce
Ekkora hőségben már az egészségesek is komoly veszélyben lehetnek - ide menekülhetünk Hevesben
Heves megyében továbbra is rendkívüli hőség uralkodik, ami fokozott figyelmet követel mindenkitől. Ma éjféltől az egész országra harmadfokú hőségriasztást adtak ki, és az előrejelzések szerint a következő napokban sem várható enyhülés. Megnéztük, hol lehet szabadon hűsölni Hevesben.
Heves megyében az elmúlt napok kánikulája ma tovább éleződik. A meteorológiai előrejelzések szerint a legmelegebb órákban a hőmérséklet elérheti a 35 Celsius-fokot, a napi átlaghőmérséklet pedig több helyen 27 Celsius-fok fölé emelkedhet, és a hétvégére ennél is magasabb értékeket jósolnak. Az Országos Tisztifőorvos a HungaroMet adatai alapján augusztus 14. 0:00 órától augusztus 17. 24:00 óráig országos szinten harmadfokú hőségriasztást rendelt el, így Heves vármegyére is érvényes a legmagasabb szintű figyelmeztetés, amely komoly egészségügyi kockázatot hordoz.
Mától életbe lépett a legmagasabb szintű hőségriasztás: az egészségeseket is veszély fenyegeti!
Az előrejelzések szerint nem várható időjárási front, azonban a kánikula bizonyos egészségügyi problémákat okozhat, főként azoknál, akik érzékenyek a melegre:
- Fejfájás, migrén, vérnyomás-ingadozás és keringési nehézségek jelentkezhetnek, emellett fáradtság, tompaság és koncentrációs zavarok is előfordulhatnak.
- A tűző napon könnyen kialakulhat napszúrás vagy hőguta.
- Hajnalban a hűvösebb vidékeken élők esetében átmenetileg erősödhetnek a kopásos ízületi panaszok.
- A reggeli és délelőtti órákban a gyors hőmérséklet-emelkedés rosszullétet, szédülést válthat ki, míg a szelesebb déli területeken élők körében fokozódhat a fejfájás, ingerlékenység és nyugtalanság.
A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának honlapján közzétett tájékoztatás szerint: „A harmadfokú hőségriasztás a legmagasabb szintű figyelmeztetés, ilyen hőség már mindenki számára komoly egészségügyi kockázatot jelent, még a jó fizikai állapotban lévőknek is.”
Erre mindenképp készülj fel! Az időjárás nem kegyelmez Hevesben
Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között erős, sőt időnként rendkívül erős lehet, ezért a szabadban tartózkodva ügyeljünk bőrünk védelmére. Érdemes támogatni immunrendszerünket, fogyasztani szezonális zöldségeket és gyümölcsöket, valamint fokozottan figyelni a megfelelő mennyiségű folyadékpótlásra. Korábbi cikkünkben dr. Ládi Éva bőrgyógyász hívja fel a figyelmet a fényvédők használatára.
Halálos veszélyt is hoz a nyár, az egri orvos elárulta, hogyan előzheted meg a bajt
Hőségriasztás – fokozott óvatosság szükséges
A kánikula idején kiemelten fontos a megfelelő folyadék- és ásványianyag-pótlás, valamint az alkohol- és koffeintartalmú italok kerülése. A legmelegebb órákban érdemes árnyékot keresni, és a szabadtéri programokon résztvevőknek különösen ajánlott óvintézkedéseket tenni.
Soha ne hagyjunk gyermekeket, időseket, krónikus betegséggel élőket vagy háziállatokat zárt járműben, mert a belső hőmérséklet percek alatt életveszélyes szintre emelkedhet.
A hőség idején az országban, így Heves vármegyében is tűzgyújtási tilalom van érvényben az erdőkben és azok 200 méteres körzetében. A rendkívül száraz növényzet miatt már a legkisebb szikra is tüzet okozhat, ezért a szabadban történő tűzgyújtás kerülendő. Nyílt lánggal működő vízmelegítők használatakor pedig fokozott óvatosság szükséges a szén-monoxid-képződés veszélye miatt.
Hova bújhatunk a hőség elől a vármegyében? Itt a lista
Heves vármegyében több településen is biztosítanak légkondicionált helyiségeket a hőség elől menekülőknek: Egerben 17, Gyöngyösön 13, Füzesabonyban 5, Hatvanban pedig 10 ilyen hely van. Itt a teljes lista:
OBI vagy Spar, esetleg templom? Berobbant a kánikula, íme a lista, hova bújhatunk a hőség elől!
Nem fogod elhinni, mit engednek meg az új KRESZ-ben a motorosoknak
Lebukott az egri vizsgabiztos: pénzért és italért mentek át a rozoga autók
Rabolni indultak a 3-as főút mellett, gyilkosság lett a vége