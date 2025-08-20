2 órája
A Los Angelesben élő egri rendező is ott lesz Hungarian Heritage Expón
Augusztus 25. és 29. között újra megrendezik a Hungarian Heritage Expot, amely a világ bármely pontjáról elérhető online eseményként ünnepli a magyarság örökségét. A Hungarian Heritage Expon részt vesz Kovács Klaudia, a Los Angelesben élő egri filmrendező is, aki többszörös díjnyertes dokumentumfilmjéről, A lyukas zászló (Torn from the Flag) című alkotásáról tart előadást.
A világ különböző pontjain élő magyar származású emberek számára az identitás megőrzése és a kulturális kapcsolódás gyakran kihívást jelent – különösen, ha a magyarság már csak a nagyszülők történeteiben él tovább. Az ilyen helyzetekre kínál választ a Hungarian Heritage Expo, egy online kezdeményezés, amely hidat képez az anyaország és a diaszpóra között. A 2024-ben alapított angol nyelvű expó megálmodója és igazgatója Liz Szabó Vos, Indiana államban élő harmadik generációs magyar. A rendezvény célja, hogy a magyar gyökerekkel rendelkező emberek évente kétszer – virtuálisan ugyan, de közösen – ünnepelhessék a kultúrájukat, történelmüket és közösségi értékeiket. Erről mesélt lapunknak Kovács Klaudia, Amerikában élő egri születésű filmrendező.
Hungarian Heritage Expo, a magyarság digitális találkozóhelye
Az expón általában 15 előadó kap meghívást, akik saját szakterületükön elért kiemelkedő teljesítményükről számolnak be prezentáció formájában. A prezentációk előre rögzített videók, amelyek különböző aspektusait járják körbe a magyarságnak: nyelv, kultúra, gasztronómia, borászat, történelem, néptánc és sok más, identitásformáló terület is helyet kap a programban - mondta el lapunknak Kovács Klaudia. A filmrendező, akiről már korábban is beszámolt portálunk - többek között Brown Paper Bag című kisfilmjének sikerei, illetve a Los Angeles Business Journal által odaítélt díjra történő jelölése kapcsán is részt vesz az expón.
Bár a világszerte ismert Torn from the Flag (A lyukas zászló) című dokumentumfilm az 1956-os forradalom történetét dolgozza fel, Klaudia most nem a film vetítésére készül, hanem annak kulturális örökségéről tart előadást. A film körül annak idején egy nemzetközi mozgalom alakult ki, amely szorosan összefonódott a magyar diaszpóra életével. Ennek a szellemi és közösségi hagyománynak a folytatásaként jött létre a jubileumi „Hetvenet a Hetvenre” kezdeményezés, amelyről a prezentáció is szól.
A lyukas zászló (Torn from the Flag) nemzetközileg is nagy visszhangot váltott ki: bekerült az Oscar-versenybe a "Legjobb Dokumentumfilm" kategóriában, 21 filmfesztiválra kapott meghívást, nyolc díjat nyert, sőt, bemutatták az Amerikai Kongresszusban is. Az alkotás az Észak-Amerikai magyarság összefogásával készült, és mára a legsikeresebb '56-os filmként tartják számon, amelyet a világ minden táján bemutattak és az amerikai egyetemeken tansegédeszköz. Az iden a film a híres UCLA Egyetemen immáron a tanterv részévé vált és a kurzust maga a rendező, Kovács Klaudia tartotta.
Ahogy közeledik a forradalom 70. évfordulója, Kovács Klaudia produkciós vállalata újabb kezdeményezést indított el „Hetvenet a hetvenre” címmel: az lesz a filmrendező prezentációjának a fókusza az expón. A cél, hogy a dokumentumfilmet 70 új helyszínen mutassák be - fiatalabb generációk és újabb közönségek számára biztosítsák a lehetőséget, hogy az 1956-os forradalom eseményeit jobban megismerjék és tudatosuljon bennük, hogy a magyar nep milyen nagy hatással volt a 20. század geopolitikai helyzetére. Ezen kívül a további cél, hogy 70 filmplakátot állítsanak ki a világ különböző pontjain – többek között iskolákban, múzeumokban és könyvtárakban. A vetítéssorozat mellett egy magyar művész, Korányi Gábor által készített részkarcot, a Torn from the Flag ihletésében, szintén 70 helyen szeretnék kiállítani, tovább erősítve az esemény kulturális súlyát.
A Hungarian Heritage Expo nem csupán egy esemény, hanem egy mozgalom, amely hidat képez az amerikai kontinens és az anyaország között. Nem véletlen, hogy az Egyesült Államokban több mint 1,3 millióan vallják magukat magyarnak: ez az online térben megvalósuló programsorozat számukra is lehetőséget kínál a kapcsolódásra, az identitás megőrzésére és a kultúra továbbadására.
