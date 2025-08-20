A Los Angelesben élő egri rendező is ott lesz Hungarian Heritage Expón

A világ különböző pontjain élő magyar származású emberek számára az identitás megőrzése és a kulturális kapcsolódás gyakran kihívást jelent – különösen, ha a magyarság már csak a nagyszülők történeteiben él tovább. Az ilyen helyzetekre kínál választ a Hungarian Heritage Expo, egy online kezdeményezés, amely hidat képez az anyaország és a diaszpóra között. A 2024-ben alapított angol nyelvű expó megálmodója és igazgatója Liz Szabó Vos, Indiana államban élő harmadik generációs magyar. A rendezvény célja, hogy a magyar gyökerekkel rendelkező emberek évente kétszer – virtuálisan ugyan, de közösen – ünnepelhessék a kultúrájukat, történelmüket és közösségi értékeiket. Erről mesélt lapunknak Kovács Klaudia, Amerikában élő egri születésű filmrendező.

Kovács Klaudia is meghívást kapott a Hungarian Heritage Expora, ahol a Torn from the Flag filmjéről fog beszélni

Fotó: Vozáry Róbert

Hungarian Heritage Expo, a magyarság digitális találkozóhelye

Az expón általában 15 előadó kap meghívást, akik saját szakterületükön elért kiemelkedő teljesítményükről számolnak be prezentáció formájában. A prezentációk előre rögzített videók, amelyek különböző aspektusait járják körbe a magyarságnak: nyelv, kultúra, gasztronómia, borászat, történelem, néptánc és sok más, identitásformáló terület is helyet kap a programban - mondta el lapunknak Kovács Klaudia. A filmrendező, akiről már korábban is beszámolt portálunk - többek között Brown Paper Bag című kisfilmjének sikerei, illetve a Los Angeles Business Journal által odaítélt díjra történő jelölése kapcsán is részt vesz az expón.