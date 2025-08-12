2 órája
Műholdképen is látszott, amit a szemetelők Felsőtárkányban műveltek
Lakásfoglalók költöztek az elhagyott pincékbe Felsőtárkányban. Részben ők felelősek azért a szeméthalomért, ami a terület környékén kialakult. Az illeális hulladéklerakó felszámolásán dolgozik az önkormányzat.
- Közel 2 hektáros területen, több mint 100 köbméter illegális szemetet jelentettek be Felsőtárkányban, írtuk korábban. A Munkás utca pincesoránál visszatérő probléma az illegális hulladéklerakók megjelenése, amit a Heves Vármegyei Kormányhivatal munkatársai vettek szemügyre a település önkormányzatával, illetve felszólították a beazonosított kupacok és a földtulajdonosokat a szemét elszállítására.
Szepesi Ádám alpolgármester elmondta még a műholdképeken is látszott a szeméthalom, ami a korábbi években termelődött. Sok helyen már a növéyzet is benőtte. A szemetlők mellett a lakásfoglalók ellen is fellép az önkormányzat. Az elhagyott pincék némelyikébe ugyanis egyszerűen beköltöztek illetéktelen személyek. Az ismeretlenek zavarják a helyiek nyugalmát megjelenésükkel és tevékenységükkel is.
Felvették a harcot a Bükk lábánál az ingatlanfoglalókkal és az illegális építkezésekkel
Nem csak az illegális hulladéklerakóval van gond
Dr. Juhász Attila Simon elmondta, a szemét egy része is tőlük származik, másik részét vállalkozások szórták szét a zöldterületen. A területen elszaporodtak a patkányok is. Elmondta, akár 10 milliós költség is lehet a terület megtisztítása, de kamerát is telepítenek, hogy a hulladék ne termelődjön újra a terülteten. Arról is beszélt, hogy önkormányzati területen illegális építkezések is zajlottak. Ezekre bontási kötelezettséget adnak ki. A felsőtárkányi önkormányzat célja az, hogy a pincék melletti terület tiszává, rendezetté váljon, s szeretnék a jövőben turisztikai célra használni.
