Műholdképen is látszott, amit a szemetelők Felsőtárkányban műveltek

- Közel 2 hektáros területen, több mint 100 köbméter illegális szemetet jelentettek be Felsőtárkányban, írtuk korábban. A Munkás utca pincesoránál visszatérő probléma az illegális hulladéklerakók megjelenése, amit a Heves Vármegyei Kormányhivatal munkatársai vettek szemügyre a település önkormányzatával, illetve felszólították a beazonosított kupacok és a földtulajdonosokat a szemét elszállítására.

Illegális hulladéklerakó Felsőtárkányban Fotó: Dr. Juhász Attila Simon Facebook oldala

Szepesi Ádám alpolgármester elmondta még a műholdképeken is látszott a szeméthalom, ami a korábbi években termelődött. Sok helyen már a növéyzet is benőtte. A szemetlők mellett a lakásfoglalók ellen is fellép az önkormányzat. Az elhagyott pincék némelyikébe ugyanis egyszerűen beköltöztek illetéktelen személyek. Az ismeretlenek zavarják a helyiek nyugalmát megjelenésükkel és tevékenységükkel is.