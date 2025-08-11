Drámai küzdelem egy fiatal életéért az egri kórházban

Egy 28 éves férfit súlyos rosszullét miatt szállítottak az egri kórház sürgősségi osztályára. Az orvosok hamar megállapították, hogy súlyos baktériumfertőzés és szepszis áll a háttérben, ami miatt sürgősséggel az intenzív osztályra került. Másnap mandulaműtéten esett át, majd állapota kritikusra fordult, és nyolc napig lélegeztetőgépre kapcsolva kezelték. A Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórház és Rendelőintézet tette közzé az édesanya levelét honlapján.

A fiatal férfi 2 hetet töltött az egri kórház intenzív osztályán

Forrás: Berán Dániel/Heol.hu

Május 22-én kezdődött egy család rémálma: a 28 éves Attila súlyosan rosszul lett, ezért édesanyja azonnal mentőt hívott. A kiérkező mentők gyors beavatkozása után az egri Sürgősségi osztályra szállították, ahol az orvosok hamar felismerték a baj súlyosságát – egy veszélyes baktériumfertőzés állt a háttérben. A fertőzés következtében Attila súlyos tüszős mandulagyulladást kapott, és szepszis, azaz vérmérgezés alakult ki nála.

Két hét az intenzív osztályon

Az állapot gyors romlása miatt Dr. Gyetvai Róbert, az intenzív osztály osztályvezető főorvosa úgy döntött, hogy a fiatal férfit azonnal az intenzívre kell helyezni. Másnap sürgősségi műtéttel eltávolították a manduláját, ám az altatásból ébredve állapota tovább romlott: légzése leállt, ezért intubálták és lélegeztetőgépre kapcsolták.