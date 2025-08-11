augusztus 11., hétfő

Drámai küzdelem egy fiatal életéért az egri kórházban

Egy 28 éves férfi életét mentették meg az egri kórház orvosai és ápolói, miután súlyos baktériumfertőzés miatt szepszis alakult ki nála. A beteg két hetet töltött az intenzív osztályon, majd további kezelést kapott a belgyógyászaton.

Heol.hu

Egy 28 éves férfit súlyos rosszullét miatt szállítottak az egri kórház sürgősségi osztályára. Az orvosok hamar megállapították, hogy súlyos baktériumfertőzés és szepszis áll a háttérben, ami miatt sürgősséggel az intenzív osztályra került. Másnap mandulaműtéten esett át, majd állapota kritikusra fordult, és nyolc napig lélegeztetőgépre kapcsolva kezelték. A Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórház és Rendelőintézet tette közzé az édesanya levelét honlapján.

A fiatal férfi 2 hetet töltött az egri kórház intenzív osztályán
Forrás: Berán Dániel/Heol.hu

Május 22-én kezdődött egy család rémálma: a 28 éves Attila súlyosan rosszul lett, ezért édesanyja azonnal mentőt hívott. A kiérkező mentők gyors beavatkozása után az egri Sürgősségi osztályra szállították, ahol az orvosok hamar felismerték a baj súlyosságát – egy veszélyes baktériumfertőzés állt a háttérben. A fertőzés következtében Attila súlyos tüszős mandulagyulladást kapott, és szepszis, azaz vérmérgezés alakult ki nála.

Két hét az intenzív osztályon

Az állapot gyors romlása miatt Dr. Gyetvai Róbert, az intenzív osztály osztályvezető főorvosa úgy döntött, hogy a fiatal férfit azonnal az intenzívre kell helyezni. Másnap sürgősségi műtéttel eltávolították a manduláját, ám az altatásból ébredve állapota tovább romlott: légzése leállt, ezért intubálták és lélegeztetőgépre kapcsolták.

Nyolc napig tartott a kritikus időszak. Attila nem tudott önállóan lélegezni, keringését támogatni kellett, veseműködése leállt, ezért kilenc napig dialízisre szorult, és szondán keresztül táplálták. Az intenzív antibiotikum-kezelésnek köszönhetően állapota lassan javult, majd a lélegeztetőgépről is lekerült.

Két hetet töltött az intenzív osztályon, ahol – a család elmondása szerint – kivételes szakmai tudással, emberséggel és odaadással ápolták. Az édesanya külön köszönetét fejezte ki Dr. Gyetvai Róbert főorvosnak és Dr. Martin Dénesnek, aki a kritikus napokban többször személyesen is érdeklődött, és telefonon tájékoztatta a családot a beteg állapotáról.

Az intenzív kezelés után Attila a belgyógyászat-nefrológiai osztályra került, ahol Dr. Mezei Ilona főorvosnő folytatta a kezelést. Egy hét elteltével, június 13-án hazaengedték, de azóta is rendszeres kontrollvizsgálatokra jár.

– Nem tudjuk elégszer megköszönni azoknak az orvosoknak és szakápolóknak a munkáját, akik részt vettek Attila életének megmentésében – zárta beszámolóját az édesanya.

 

