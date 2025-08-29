Egri tanítónénik elárulták: ezekkel a trükkökkel lesz könnyebb a sulikezdés - videóval

Mindannyian voltunk ott, abban a padban, azon a széken, mely akkor még hatalmasnak tűnt, nálunk is sokkal nagyobbnak. Új képek lógtak a falakon, számok, betűk – csupa olyan, mely akkor még nem tűnt másnak, mint szebben kanyarított ákombákomnak. Az iskolakezdés legtöbbünkben kitörölhetetlen emlékeket hagyott, és szülőként mi is újra átéljük ezeket gyermekeinkkel együtt.

Idén is több ezer kis elsős kezdi meg az iskolát szeptember elsején. Az iskolakezdés lehet zökkenőmentes is - ehhez adnak tanácsokat az elsős tanítók. Képünk illusztráció

Fotó: Pezzetta Umberto / zaol.hu

Az iskolakezdés minden tanév elején nehéz, különösen az első osztályosoknak, akik még nem tudják, mi vár rájuk. Kíváncsisággal vegyes félelemmel ülnek be az első napon az iskolapadba, s nagyon sok múlik az őt fogadó közegen, hogy a viszonya hogyan alakul majd az idők során az iskolával és a tanulással.

Tanácsok az iskolakezdésre egy egri iskola pedagógusaitól

Portálunk megkérdezte az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Technikum Bartók téri épületében dolgozó, leendő első osztályos tanítókat, hogyan tehető könnyebbé a kisdiákok iskolai élete.

Kohajda Gabriella, a leendő 1. c. osztály tanítója a játék fontosságát hangsúlyozta, mely véleménye szerint a tanulás előszobája is egyben.

– Ha a gyerek játszani hívja szüleit, menjenek! Sokszor nem is gondolunk arra, a játék mennyire fontos egy gyermek életében: pedig e tevékenység során kezdődik el a tanulási folyamat is – fogalmazta meg Gabriella. – Legalább ennyire fontos az, hogy az iskolában biztonságos környezetet teremtsünk, bizalmi viszonyt alakítsunk ki a gyerekekkel, hogy tudják, hozzánk bármikor fordulhatnak – tette hozzá.

Horváth Éva Sára, a szeptember elsejétől az 1./b tanárnénije szerint az is nagy segítség lehet a gyermekek életében, ha az új helyzetben is sikerül jól működő napirendet kialakítaniuk.

Minket felnőtteket is nagyban befolyásol, ha a reggeleink nem a megszokott rutin szerint alakultak, és rohannunk kell, nehogy elkéssünk a munkahelyünkről. A gyerekek számára is sokkal hatékonyabb a napjaik szervezett kezdése, amikor van idő reggelizni, kicsit beszélgetni – akár arról, hogy iskola után mi vár rájuk, hová megy a család, milyen feladat vár rájuk

– tanácsolta Éva Sára.