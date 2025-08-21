Hoz még elég stresszt az új tanév, így figyelj arra, hogy legalább az eleje sima legyen

Ahogy a nyári szünet lassan a végéhez közeledik, egyre több családnál kerül előtérbe az iskolakezdés gondolata. A szeptember mindig sok teendőt tartogat a szülőknek és a diákoknak, és a 2025-ös tanév sem ígérkezik könnyebbnek az eddigieknél. Összegyűjtöttük mindazt, amit érdemes tudni, hogy a készülődés ne kapkodásba torkolljon.

Összegyűjtöttük, mire kell figyelni, hogy zökkenőmentes legyen az iskolakezdés

Forrás: Shutterstock

Ingyenes tankönyvek és állami támogatások az iskolakezdéshez

A 2025/2026-os tanév – ahogy korábban is – ingyenes tankönyvellátással indul. Emellett többféle támogatás segíti a családokat: a családi pótlék továbbra is automatikusan jár a tanköteles korú gyermekek után, az 1–8. évfolyamos nappali tagozatos tanulók pedig ingyenes étkezésben részesülhetnek. Ez a kedvezmény a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő vagy nevelésbe vett diákokra is vonatkozik.

A nagycsaládosok, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekek félárú menzát vehetnek igénybe, ha nem jogosultak teljesen ingyenes étkezésre. Több önkormányzat – például Pétervására – külön pénzbeli támogatást is biztosít az iskolakezdéshez, melyet általában augusztus közepe és szeptember vége között lehet igényelni, erről ebben a cikkünkben írtunk részletesen: