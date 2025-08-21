4 órája
Hoz még elég stresszt az új tanév, így figyelj arra, hogy legalább az eleje sima legyen
Közeleg a szeptember, véget ér lassan a nyári szünet. Megnéztük, mi mindenre érdemes figyelni a szülőknek, hogy az iskolakezdés zökkenőmentes legyen.
Ahogy a nyári szünet lassan a végéhez közeledik, egyre több családnál kerül előtérbe az iskolakezdés gondolata. A szeptember mindig sok teendőt tartogat a szülőknek és a diákoknak, és a 2025-ös tanév sem ígérkezik könnyebbnek az eddigieknél. Összegyűjtöttük mindazt, amit érdemes tudni, hogy a készülődés ne kapkodásba torkolljon.
Ingyenes tankönyvek és állami támogatások az iskolakezdéshez
A 2025/2026-os tanév – ahogy korábban is – ingyenes tankönyvellátással indul. Emellett többféle támogatás segíti a családokat: a családi pótlék továbbra is automatikusan jár a tanköteles korú gyermekek után, az 1–8. évfolyamos nappali tagozatos tanulók pedig ingyenes étkezésben részesülhetnek. Ez a kedvezmény a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő vagy nevelésbe vett diákokra is vonatkozik.
A nagycsaládosok, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekek félárú menzát vehetnek igénybe, ha nem jogosultak teljesen ingyenes étkezésre. Több önkormányzat – például Pétervására – külön pénzbeli támogatást is biztosít az iskolakezdéshez, melyet általában augusztus közepe és szeptember vége között lehet igényelni, erről ebben a cikkünkben írtunk részletesen:
Ezt sok hevesi nem tudja, ennyi pénzzel segítenek most be helyben az iskolakezdésbe
Ne hagyjuk a vásárlást az utolsó pillanatra
A tanszervásárlást érdemes még augusztus vége előtt elintézni, mert a hónap utolsó napjaiban gyakran hiány alakul ki bizonyos termékekből. Sok üzlet ilyenkor akciókkal készül, és bár az árak jellemzően csak 5–10 százalékkal emelkedtek tavalyhoz képest, előfordulhat ennél nagyobb drágulás is. Az áruházláncok általában kedvezőbb árakat kínálnak, de a szaküzletekben gyakran jobb minőséget találunk.
Korábbi cikkünkben feltérképeztük, hogy mennyiért lehet összepakolni a gyermekek iskolaszereit:
Összeraktuk a gyerek tanszerpakkját, hogy nektek ne kelljen! De biztos, hogy felkészültetek ezekre az árakra?
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Tippek a spóroláshoz
A nagycsaládosok számára az iskolakezdés különösen megterhelő időszak, főleg, ha több iskolás korú gyermek van a családban. Korábbi cikkünkben pénzügyi szakértőket kérdeztünk, hogy hogyan tudnak spórolni a kisgyermekes családok.
Így spórolhatsz kisgyermekes szülőként – Pénzügyi szakértők gyakorlati tanácsai
Így alakul a 2025/2026-os tanév rendje
A Belügyminisztérium friss közlése szerint a köznevelési intézményekben a tanév 2025. szeptember 1-jén, hétfőn indul, és 2026. június 19-én, pénteken zárul. A diákokra összesen 181 tanítási nap vár.
Miért fél a gyermek az iskolakezdéstől és hogyan segíthetünk neki? Egri pszichológus válaszolEgri pszichológus ad tanácsot, hogyan segítsünk a gyermekeknek.
Ha pedig gyermekünk most kezdi az első osztályt és szorong az iskolakezdéstől, olvassák el az egri pszichológus tanácsait, amelyekkel megérthetjük, mi zajlik a gyermekünkben és hogyan segíthetünk nekik.
Turisták szúrták ki, mi lapul a várudvaron, de az Eger-patak rejtélye még ennél is meghökkentőbb
Elcsábult a büntetlen előéletű egri nő! Vállalhatatlan, amit a barátjával tett 4 ezer forintért