Miért fél a gyermek az iskolakezdéstől és hogyan segíthetünk neki? Egri pszichológus válaszol

Lassan kezdődik az új iskolaév, aminek azok a gyerekek sem örülnek, akik már tudják, mi vár rájuk. Talán éppen azért. Azok viszont, akik most kezdik az első osztályt, nem tudják, milyen lesz az iskola, csak azt, hogy nem lesz játék, ellenben jönnek a feladatok. Ez félelemmel töltheti el őket. Az iskolakezdési szorongásról beszélgettünk Sáfrány Judittal, a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet klinikai szakpszichológusával, aki már több alkalommal adott tanácsot a Heol.hu olvasóinak.

Sok gyereket érint az iskolakezdés előtti szorongás, de tudunk segíteni nekik

Sáfrány Judit azzal kezdte, hogy elmagyarázta, mikortól válik egyáltalán iskolaéretté a gyermek. Mint kifejtette, a gyerekek 6-7 éves korában gondolkodásuk érzelmi telítettsége mérséklődik, érdeklődésük a tudományos információk felé irányul. Önszabályozásukban is ugrásszerű változás következik be: gondolataik, érzelmeik, indulataik és viselkedésük kontrollálásában, irányításában egyre ügyesebbek. Ez az az időszak, amikor az iskolai nevelés, oktatás kezdetét veszi.

Ekkor azonban még részben működik a mágikus gondolkodás, ami azt jelenti, hogy a gyerekek a fantázia és a valóság összemosására időnként hajlamosak, de alkalmazkodóképességük, terhelhetőségük és motiválhatóságuk erősödésével alkalmassá válnak tanulmányaik elkezdésére.

– Ez az ugrásszerű fejlődés azonban nem egyenletes az iskola küszöbén álló gyerekek esetében, mindenkinek a saját fejlődési üteme szerint alakul. A testi, lelki és szociális érettség ugyanolyan fontos ebben a korszakban, mint a kognitív, tanulási képességek. Nagyon fontos, hogy megértsük, mit jelent számukra a váltás az óvoda és az iskola között – emelte ki Sáfrány Judit.