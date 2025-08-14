52 perce
Ritka vírusos betegség tarol a szomszéd megyében, ezekkel a tünetekkel azonnal menjen orvoshoz!
Az elmúlt hetekben megszaporodtak a ritkának számító fertőzések Borsodban. Az egyik kisvárosban megjelent a hepatitis A, azaz a fertőző sárgaság, emellett felbukkant a skarlát is. Járványról egyelőre nincs szó, megelőzése azonban fontos.
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) minden héten közzéteszi a fertőző betegségek heti adatait, miszerint a 31. héten 11 embernél mutatták ki a hepatitis A-vírust Borsodban. Ez különösen éles változás a 30. héthez képest, amikor egyetlen ilyen eset sem volt.
A skarlát nem terjed robbanásszerűen, de nagyon gyorsan támad. A 29. heti 1 eset után két hete és múlt héten is már 4-4 beteget regisztráltak. Nyáron ritka, hogy ez a betegség ennyire jelen legyen, hiszen inkább a hidegebb hónapokban fordul elő, főként gyerekeknél. Magas láz, erős torokfájás, apró, érdes kiütések és a jellegzetes „málnanyelv” utal a jelenlétére. A betegséget a Streptococcus baktérium okozza, és antibiotikummal jól kezelhető, de kezeletlenül komoly szövődményeket okozhat. Jelenleg négy esetről tudnak Borsod-Abaúj-Zemplénben - írja a Boon.hu.
Berobbanhat-e járvány?
A hepatitis A alattomosan kezdődik. A fáradtság, étvágytalanság, esetleg enyhe láz kisebb vírusra utalhat, de amikor néhány nap múlva a bőr és a szemfehérje besárgul, akkor tudhatjuk, hogy nem egy egyszerű vírussal van dolgunk.
A kórokozó szennyezett élelmiszerrel, vízzel vagy fertőzött személyekkel való érintkezés útján terjed.
Bár legtöbbször magától gyógyul, a rossz közérzet és a gyógyulási idő hetekig elhúzódhat.
Bár a számok egyelőre nem indokolnak pánikot, a fertőzések megfékezéséhez a higiénia a kulcs. A rendszeres, alapos kézmosás, a friss ételek gondos tisztítása és az, hogy betegen ne menjünk közösségbe, mind segítenek megállítani a kórokozók terjedését. A hepatitis A és a skarlát esetében egyaránt rendkívül fontos az időben történő orvosi vizsgálat. Aki tüneteket tapasztal, ne várjon napokat.
Újabb skarlátos betegek Hevesben, így alakul a fertőzöttek szám
Korábban lapunk is megírta, hogy a hevesi eredmények némi változást mutatnak a skarlátos megbetegedések számában.
Nem fogod elhinni, mit engednek meg az új KRESZ-ben a motorosoknak
Olyan ellenőrzés indult Egerben, ami csak néhány másik városban van
Lebukott az egri vizsgabiztos: pénzért és italért mentek át a rozoga autók