Ritka vírusos betegség tarol a szomszéd megyében, ezekkel a tünetekkel azonnal menjen orvoshoz!

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) minden héten közzéteszi a fertőző betegségek heti adatait, miszerint a 31. héten 11 embernél mutatták ki a hepatitis A-vírust Borsodban. Ez különösen éles változás a 30. héthez képest, amikor egyetlen ilyen eset sem volt.

Ritka járvány terjed hazánkban, forduljon orvoshoz, ha ilyen tüneteket tapasztal!

Forrás: Boon.hu

A skarlát nem terjed robbanásszerűen, de nagyon gyorsan támad. A 29. heti 1 eset után két hete és múlt héten is már 4-4 beteget regisztráltak. Nyáron ritka, hogy ez a betegség ennyire jelen legyen, hiszen inkább a hidegebb hónapokban fordul elő, főként gyerekeknél. Magas láz, erős torokfájás, apró, érdes kiütések és a jellegzetes „málnanyelv” utal a jelenlétére. A betegséget a Streptococcus baktérium okozza, és antibiotikummal jól kezelhető, de kezeletlenül komoly szövődményeket okozhat. Jelenleg négy esetről tudnak Borsod-Abaúj-Zemplénben - írja a Boon.hu.

Berobbanhat-e járvány?

A hepatitis A alattomosan kezdődik. A fáradtság, étvágytalanság, esetleg enyhe láz kisebb vírusra utalhat, de amikor néhány nap múlva a bőr és a szemfehérje besárgul, akkor tudhatjuk, hogy nem egy egyszerű vírussal van dolgunk.

A kórokozó szennyezett élelmiszerrel, vízzel vagy fertőzött személyekkel való érintkezés útján terjed.

Bár legtöbbször magától gyógyul, a rossz közérzet és a gyógyulási idő hetekig elhúzódhat.