Érdekes

Jó lesz az úgy: simán beparkolt a Gárdonyi-ház kapujába egy autós

Valaki úgy döntött, hogy az autóját a Gárdonyi-ház előtti rakodási területre állítja, majd nyomtalanul eltűnt a helyszínről, mintha ez teljesen természetes lett volna.

Jó lesz az úgy: simán beparkolt a Gárdonyi-ház kapujába egy autós

Valaki úgy döntött, hogy az autójával a Gárdonyi-ház előtti rakodási területre parkol.

Érdekes parkolási technikára hívta fel a figyelmet Király Júlia, a Dobó István Vármúzeum munkatársa szerda délelőtt.

Valaki úgy gondolta, jól van az úgy. Egészen pontosan a Gárdonyi-ház előtti bejárathoz, rakodási területre állította le gazdája az autóját, és elment a helyszínről.

– Rendszám nincs rajta, a tulaj úgy gondolta, hogy a múzeum előtt lesz a legjobb helyen. Nagy rendezvényre készülünk, kellene a területünk – írta Király Júlia.

 

