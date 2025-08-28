A kábítószer terjed az iskolákban, ezért új drogmegelőzési program indul

A kábítószer komoly veszélyt jelent a fiatalokra, és a drogdílerek már az iskolákban is terjesztik a szert – figyelmeztetett a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos csütörtökön Budapesten. Ezen a sajtótájékoztatón azt is bejelentették, hogy szeptemberben a rendőrség új drogmegelőzési programot indít az iskolákban - írja az MTI.

A kábítószer terjedése az iskolákban különösen aggasztó, a rendőrség új drogmegelőzési programot indít az iskolákban. A fotón Horváth László és Töreki Sándor

Forrás: Bruzák Noémi/MTI

A kábítószer elleni összefogás és megelőzés szükségessége

Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos hangsúlyozta, a kábítószerek elleni küzdelemben elengedhetetlen a szigorú hatósági fellépés, de a büntető jogszabályok mellett szükség van a közösségek egységes fellépésére, a droghasználat népszerűsítésének elutasítására, továbbá rehabilitációra és prevencióra is - olvasható az MTI-n.

A cél a fiatalok, a gyermekek védelme és egészséges fejlődésük biztosítása, hiszen a kábítószer súlyos veszélyt jelent a fiatalokra

- tette hozzá.

A kormánybiztos kiemelte: ebben a helyzetben nemzeti közmegegyezés szükséges annak kimondására, hogy a kábítószer rossz és veszélyes. Bejelentette, hogy egy új kormányrendelet szerint a 2025/2026-os tanévben civil szervezetek és természetes személyek is segíthetik a drogprevenciós munkát az oktatási intézményekben. Ezek akkreditációját a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) végzi a kérelmek alapján. A személyek esetében igazolt hároméves szakmai tapasztalat és erkölcsi bizonyítvány a feltétel, és a kérelmeknek tartalmazniuk kell a program részletes leírását és várható hatását.

A kérelmeket az NNGYK szakemberei a beadástól számított 60 napon belül bírálják el - tette hozzá Horváth László.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Hatékony rendőrségi drogprevenciós program indul

Töreki Sándor bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes elmondta: az újonnan induló Rendőrségi Drogprevenciós Program (REDP) célja, hogy a jogi, hatósági eszközök mellett a megelőzés erősítésével is visszaszorítsák a droghasználatot, állami és civil szervezetek bevonásával, mert a kábítószer szétrombolja a társadalom szövetét.