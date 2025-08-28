augusztus 28., csütörtök

Drogterjesztés

1 órája

A kábítószer terjed az iskolákban, ezért új drogmegelőzési program indul

Címkék#kábítószer#iskola#Horváth László

A fiatalok egyre nagyobb veszélynek vannak kitéve. A kábítószer terjedése az iskolákban különösen aggasztó, a rendőrség új drogmegelőzési programot indít az iskolákban

Heol.hu

A kábítószer komoly veszélyt jelent a fiatalokra, és a drogdílerek már az iskolákban is terjesztik a szert – figyelmeztetett a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos csütörtökön Budapesten. Ezen a sajtótájékoztatón azt is bejelentették, hogy szeptemberben a rendőrség új drogmegelőzési programot indít az iskolákban - írja az MTI. 

A kábítószer terjedése az iskolákban különösen aggasztó, a rendőrség új drogmegelőzési programot indít az iskolákban. A fotón Horváth László és Töreki Sándor
A kábítószer terjedése az iskolákban különösen aggasztó, a rendőrség új drogmegelőzési programot indít az iskolákban. A fotón Horváth László és Töreki Sándor
Forrás: Bruzák Noémi/MTI

A kábítószer elleni összefogás és megelőzés szükségessége

Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos hangsúlyozta, a kábítószerek elleni küzdelemben elengedhetetlen a szigorú hatósági fellépés, de a büntető jogszabályok mellett szükség van a közösségek egységes fellépésére, a droghasználat népszerűsítésének elutasítására, továbbá rehabilitációra és prevencióra is - olvasható az MTI-n. 

A cél a fiatalok, a gyermekek védelme és egészséges fejlődésük biztosítása, hiszen a kábítószer súlyos veszélyt jelent a fiatalokra

 - tette hozzá.

A kormánybiztos kiemelte: ebben a helyzetben nemzeti közmegegyezés szükséges annak kimondására, hogy a kábítószer rossz és veszélyes. Bejelentette, hogy egy új kormányrendelet szerint a 2025/2026-os tanévben civil szervezetek és természetes személyek is segíthetik a drogprevenciós munkát az oktatási intézményekben. Ezek akkreditációját a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) végzi a kérelmek alapján. A személyek esetében igazolt hároméves szakmai tapasztalat és erkölcsi bizonyítvány a feltétel, és a kérelmeknek tartalmazniuk kell a program részletes leírását és várható hatását.

A kérelmeket az NNGYK szakemberei a beadástól számított 60 napon belül bírálják el - tette hozzá Horváth László.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Hatékony rendőrségi drogprevenciós program indul

Töreki Sándor bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes elmondta: az újonnan induló Rendőrségi Drogprevenciós Program (REDP) célja, hogy a jogi, hatósági eszközök mellett a megelőzés erősítésével is visszaszorítsák a droghasználatot, állami és civil szervezetek bevonásával, mert a kábítószer szétrombolja a társadalom szövetét.

A program végrehajtásában - amelyre 215 millió forintot különítettek el - 3049 szakember, köztük 2222 hivatásos rendőr vesz részt; a többiek többségében iskolaőrök. Továbbá az ORFK-n munkacsoportot hoznak létre a szakmai feladatok koordinálására - ismertette.

Szeptemberben indul a kábítószer-prevenció az iskolákban 

A vezérőrnagy elmondta, hogy a szeptember 1-jén induló program legfontosabb célterületei az oktatási intézmények, ahol a pedagógusok és szülők bevonásával a drogfogyasztás veszélyeit ismertető workshopokat tartanak. Erre települési fórumokon is fel szeretnék hívni a figyelmet, továbbá addiktológiai programokat indítanak a büntetés-végrehajtási intézményekben, és online is zajlik majd a drogprevenciós tevékenység. Hozzáfűzte: szintén alkalmat ad a drogprevenciós felvilágosításra az az új jogszabály, amely lehetőséget biztosít a bűnmegelőzési célú rendőrségi felügyeletre, illetve monitorozzák más államok drogprevenciós tevékenységét, amelyek elemeit beépítik a hazai gyakorlatba.

Mindennek megvalósításához várják együttműködő szervezetek csatlakozását. Az első körben tíz szervezettel kötöttek megállapodást, a többi között a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanáccsal, a Klebelsberg Központtal és a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal - mondta Töreki Sándor.

Legutóbb arról írtunk, hogy két férfit vettek őrizetbe a rendőrök Mezőtárkányban. A gyanú szerint kábítószert terjesztettek, fiatalkorúaknak is.

 

 

 

