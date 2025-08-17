Egymás torkának estek a kamionosok és az autósok, mindkét fél védi az igazát!

A Zsaru Magazin Facebook-posztja, „A kamionos előzés tíz íratlan szabálya” címmel, alaposan felkavarta az állóvizet. A Kamionos Bibliának nevezett gúnynevű lista a közösségi oldalakon valóságos kommentlavinát indított el: sok autós a fejét fogva bólogatott, míg a hivatásos sofőrök igyekeztek rávilágítani a szakma árnyoldalaira és a hétköznapi kényszerekre.

Kamionok haladnak egymás mellett a sztrádán, a jelenség, ami egyszerre bosszantja az autósokat és védi a fuvarozók érdekeit.

Fotó: Zoltán Havran / Forrás: MW

Így szól a a kamionos előzés 10 íratlan szabálya

A posztban a kétsávos autópályákon, főként hosszú percekig tartó előzések miatt bosszankodó személyautósok kedvenceit gyűjtötték össze tíz pontban. A lista ironikusan fogalmaz, de sokan magukra ismertek benne.

Az előzés nélküli munkanap elvesztegetett nap. Akkor is kezdj bele az előzésbe, ha az előtted haladó kollega max. 1 vagy 0,5 km/h-val lassabb nálad. Az öt percnél rövidebb ideig tartó előzés félmunka. Ne kapkodd el! Előzés közben vedd szemügyre, volna-e még előznivaló, és ha 1 kilométeren belül látsz kollégát, maradj a bal sávban! Ha nem sík terepen haladsz, az előzéssel várd meg a következő emelkedőt! Amikor egy meredekebb emelkedőnél a kétsávos sztráda kiegészül kapaszkodósávval, és egy ott haladó kollégát megelőzöl, az nem számít előzésnek. Ha megelőz egy kolléga, mindenképpen előzd vissza, és közben különösen ügyelj a 3. és az 5. pont betartására! Mindig akkor kezdj bele az előzésbe, amikor a visszapillantóban azt látod, több kicsi (személyautó) közeledik a bal sávban! Ha nincs kit megelőzni, lassíts! Miután komótosan visszasoroltál, mosolyogj a melletted elhúzó kicsik sofőrjeire és utasaira!

A humoros, kissé csipkelődő lista pillanatok alatt megmozgatta a közösségi oldal követőit. Voltak, akik teljesen magukra ismertek, mások inkább a kamionosokat védték, és rávilágítottak a hivatásos sofőrök mindennapi nehézségeire.