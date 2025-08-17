1 órája
Egymás torkának estek a kamionosok és az autósok, mindkét fél védi az igazát!
Egyetlen Facebook-poszt is elég volt ahhoz, hogy fellángoljon a vita az autósok és a kamionosok között. A Zsaru Magazin listája egyszerre nevettette meg és bosszantotta fel az embereket, a kamion előzések témájában pedig hamar kiderült, mennyire másként látja a helyzetet a két oldal.
A Zsaru Magazin Facebook-posztja, „A kamionos előzés tíz íratlan szabálya” címmel, alaposan felkavarta az állóvizet. A Kamionos Bibliának nevezett gúnynevű lista a közösségi oldalakon valóságos kommentlavinát indított el: sok autós a fejét fogva bólogatott, míg a hivatásos sofőrök igyekeztek rávilágítani a szakma árnyoldalaira és a hétköznapi kényszerekre.
Így szól a a kamionos előzés 10 íratlan szabálya
A posztban a kétsávos autópályákon, főként hosszú percekig tartó előzések miatt bosszankodó személyautósok kedvenceit gyűjtötték össze tíz pontban. A lista ironikusan fogalmaz, de sokan magukra ismertek benne.
- Az előzés nélküli munkanap elvesztegetett nap.
- Akkor is kezdj bele az előzésbe, ha az előtted haladó kollega max. 1 vagy 0,5 km/h-val lassabb nálad.
- Az öt percnél rövidebb ideig tartó előzés félmunka. Ne kapkodd el!
- Előzés közben vedd szemügyre, volna-e még előznivaló, és ha 1 kilométeren belül látsz kollégát, maradj a bal sávban!
- Ha nem sík terepen haladsz, az előzéssel várd meg a következő emelkedőt!
- Amikor egy meredekebb emelkedőnél a kétsávos sztráda kiegészül kapaszkodósávval, és egy ott haladó kollégát megelőzöl, az nem számít előzésnek.
- Ha megelőz egy kolléga, mindenképpen előzd vissza, és közben különösen ügyelj a 3. és az 5. pont betartására!
- Mindig akkor kezdj bele az előzésbe, amikor a visszapillantóban azt látod, több kicsi (személyautó) közeledik a bal sávban!
- Ha nincs kit megelőzni, lassíts!
- Miután komótosan visszasoroltál, mosolyogj a melletted elhúzó kicsik sofőrjeire és utasaira!
A humoros, kissé csipkelődő lista pillanatok alatt megmozgatta a közösségi oldal követőit. Voltak, akik teljesen magukra ismertek, mások inkább a kamionosokat védték, és rávilágítottak a hivatásos sofőrök mindennapi nehézségeire.
A hozzászólásokból kiderült: az autópályán zajló kamionos előzések megítélése igencsak megosztó
Az egyik sofőr például így írta le élményét az M7-esről:
Két kamion egymás mellett, a bal sávban gyök kettővel haladó előző. Három perc után sem került előrébb, mögöttük pedig ötven autó várt a sorára. Aztán visszasorolt, de pár perc múlva újra kezdte volna.
Mások viszont a kamionosok oldalát védték. Egy hivatásos sofőr szerint sokan nem hóbortból vágnak bele egy-egy hosszabb előzésbe.
— Időkapura megyünk, percre pontosan megadva, mikor érünk a rakodóra. Ha csúszunk, lehet, hogy a hétvégét már nem is otthon töltjük.
Akadt, aki felhívta a figyelmet: ha egy autós öt percet veszít, azt hamar behozza, de ha egy kamion késik, a lerakodás csak másnap történhet meg – ami akár a teljes hétvégét keresztülhúzhatja.
Nem egy hozzászólásban emlékeztettek a sofőrök Covid-időszak alatti helytállására is.
Amikor mindenki otthon volt, mi ugyanúgy mentünk. Akkor járt a köszönet, most viszont sokszor csak szidást kapunk
— írta az egyik kamionsofőr.
A kommentek közt akadtak személyautósok, akik igyekeznek segíteni:
Ha egy kamion előzni akar, lassítok, villantok neki, hadd jöjjön. Nincs miért rohanni
—fogalmazott kommentjében az egyik autós.
Mások pedig a kamionosok segítőkészségét emelték ki, például amikor egy motoros balesetnél csak ők álltak meg, hogy megvédjék a sérültet a forgalomtól.
—Azért azt említsük meg a védelmükben, hogy ha baj van az elsők akik megállnak segíteni, pont a napokban történt ilyen eset. Mindenki elment a fekvő motoros mellett csak a kamionosok állták el az utat, hogy nehogy valamelyik Fittipaldi elgázolja. Igen, tudom zavaró lehet hogy meg kell várni azt az időt amíg elmegy mellette, de mi az a pár perc egy élethez képest. Hova rohantok? - védte a kamionosokat a kommentben egy autós.
2011. január 1-je óta Magyarország teljes területén tilos előzni az azonos irányú forgalom számára csak két forgalmi sávval rendelkező autópályán és autóúton 7,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsival reggel 6 és este 10 óra között.
Vármegyénkben számos kamionos baleset történik az utakon, július végén összeütközött egy kisbusz és egy kamion az M3-as autópálya 137-es kilométerénél, a Nyíregyháza felé vezető oldalon, Mezőkeresztes térségében.
Már megint az elátkozott M3-as, egy kamion és egy kisbusz is összetört kedden
Áprilisban két kisteherató ütközött kamionnal Kál térségében.
Egyre nagyobb a baj az M3-ason! Hármas karambol a hevesi szakaszon, tűzoltókat is riasztottak!
Márciusban kamionnal ütközött egy furgon Andornaktálya és Mezőkövesd között, a balesetben egy ember sérült.
Kamionnal ütközött egy furgon Andornaktálya és Mezőkövesd között
