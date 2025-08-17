augusztus 17., vasárnap

Kamionos perpatvar

57 perce

Egymás torkának estek a kamionosok és az autósok, mindkét fél védi az igazát!

Címkék#kamion#autópálya#baleset

Egyetlen Facebook-poszt is elég volt ahhoz, hogy fellángoljon a vita az autósok és a kamionosok között. A Zsaru Magazin listája egyszerre nevettette meg és bosszantotta fel az embereket, a kamion előzések témájában pedig hamar kiderült, mennyire másként látja a helyzetet a két oldal.

Heol.hu

A Zsaru Magazin Facebook-posztja, „A kamionos előzés tíz íratlan szabálya” címmel, alaposan felkavarta az állóvizet. A Kamionos Bibliának nevezett gúnynevű lista a közösségi oldalakon valóságos kommentlavinát indított el: sok autós a fejét fogva bólogatott, míg a hivatásos sofőrök igyekeztek rávilágítani a szakma árnyoldalaira és a hétköznapi kényszerekre. 

autópálya, kamion, előzés, kommentek
Kamionok haladnak egymás mellett a sztrádán, a jelenség, ami egyszerre bosszantja az autósokat és védi a fuvarozók érdekeit.
Fotó: Zoltán Havran / Forrás:  MW

Így szól a a kamionos előzés 10 íratlan szabálya

A posztban a kétsávos autópályákon, főként hosszú percekig tartó előzések miatt bosszankodó személyautósok kedvenceit gyűjtötték össze tíz pontban. A lista ironikusan fogalmaz, de sokan magukra ismertek benne.

  1. Az előzés nélküli munkanap elvesztegetett nap.
  2. Akkor is kezdj bele az előzésbe, ha az előtted haladó kollega max. 1 vagy 0,5 km/h-val lassabb nálad.
  3. Az öt percnél rövidebb ideig tartó előzés félmunka. Ne kapkodd el!
  4. Előzés közben vedd szemügyre, volna-e még előznivaló, és ha 1 kilométeren belül látsz kollégát, maradj a bal sávban!
  5. Ha nem sík terepen haladsz, az előzéssel várd meg a következő emelkedőt!
  6. Amikor egy meredekebb emelkedőnél a kétsávos sztráda kiegészül kapaszkodósávval, és egy ott haladó kollégát megelőzöl, az nem számít előzésnek.
  7. Ha megelőz egy kolléga, mindenképpen előzd vissza, és közben különösen ügyelj a 3. és az 5. pont betartására!
  8. Mindig akkor kezdj bele az előzésbe, amikor a visszapillantóban azt látod, több kicsi (személyautó) közeledik a bal sávban!
  9. Ha nincs kit megelőzni, lassíts! 
  10. Miután komótosan visszasoroltál, mosolyogj a melletted elhúzó kicsik sofőrjeire és utasaira!

A humoros, kissé csipkelődő lista pillanatok alatt megmozgatta a közösségi oldal követőit. Voltak, akik teljesen magukra ismertek, mások inkább a kamionosokat védték, és rávilágítottak a hivatásos sofőrök mindennapi nehézségeire.

A hozzászólásokból kiderült: az autópályán zajló kamionos előzések megítélése igencsak megosztó

Az egyik sofőr például így írta le élményét az M7-esről:

Két kamion egymás mellett, a bal sávban gyök kettővel haladó előző. Három perc után sem került előrébb, mögöttük pedig ötven autó várt a sorára. Aztán visszasorolt, de pár perc múlva újra kezdte volna.

Mások viszont a kamionosok oldalát védték. Egy hivatásos sofőr szerint sokan nem hóbortból vágnak bele egy-egy hosszabb előzésbe.

— Időkapura megyünk, percre pontosan megadva, mikor érünk a rakodóra. Ha csúszunk, lehet, hogy a hétvégét már nem is otthon töltjük.

Akadt, aki felhívta a figyelmet: ha egy autós öt percet veszít, azt hamar behozza, de ha egy kamion késik, a lerakodás csak másnap történhet meg – ami akár a teljes hétvégét keresztülhúzhatja.

Nem egy hozzászólásban emlékeztettek a sofőrök Covid-időszak alatti helytállására is.

Amikor mindenki otthon volt, mi ugyanúgy mentünk. Akkor járt a köszönet, most viszont sokszor csak szidást kapunk

— írta az egyik kamionsofőr.

A kommentek közt akadtak személyautósok, akik igyekeznek segíteni:

Ha egy kamion előzni akar, lassítok, villantok neki, hadd jöjjön. Nincs miért rohanni

—fogalmazott kommentjében az egyik autós.

Mások pedig a kamionosok segítőkészségét emelték ki, például amikor egy motoros balesetnél csak ők álltak meg, hogy megvédjék a sérültet a forgalomtól.

—Azért azt említsük meg a védelmükben, hogy ha baj van az elsők akik megállnak segíteni, pont a napokban történt ilyen eset. Mindenki elment a fekvő motoros mellett csak a kamionosok állták el az utat, hogy nehogy valamelyik Fittipaldi elgázolja. Igen, tudom zavaró lehet hogy meg kell várni azt az időt amíg elmegy mellette, de mi az a pár perc egy élethez képest. Hova rohantok? - védte a kamionosokat a kommentben egy autós.

2011. január 1-je óta Magyarország teljes területén tilos előzni az azonos irányú forgalom számára csak két forgalmi sávval rendelkező autópályán és autóúton 7,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsival reggel 6 és este 10 óra között.

Vármegyénkben számos kamionos baleset történik az utakon, július végén összeütközött egy kisbusz és egy kamion az M3-as autópálya 137-es kilométerénél, a Nyíregyháza felé vezető oldalon, Mezőkeresztes térségében. 

Áprilisban két kisteherató ütközött kamionnal Kál térségében. 

Márciusban kamionnal ütközött egy furgon Andornaktálya és Mezőkövesd között, a balesetben egy ember sérült.

 

