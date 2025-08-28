augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Űrcsoki

1 órája

Így ette a maklári csokit az űrben Kapu Tibor – fotókon és videón a különleges pillanat

Címkék#Nemzetközi Űrállomás#Stühmer#Kapu Tibor#űrcsoki

Kapu Tibor, a HUNOR program kutatóűrhajósa múlt héten tért vissza Magyarországra a Nemzetközi Űrállomásról, ahol nemcsak tudományos kísérleteket végzett, hanem egy különleges édességet is bemutatott: a Stühmer csokija lett az első magyar űrcsokoládé, amelyet a világűrben fogyasztottak.

Kapu Tibor, a HUNOR program kutatóűrhajósa a múlt héten érkezett vissza Magyarországra. A több mint kéthetes űrbéli tartózkodása során a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) a világnak is bemutatta az első magyar űrcsokoládét, a Stühmer Pillanat Korfut.

Kapu Tibor a Stühmer űrcsokoládéját ette az űrben.
Forrás: Stühmer

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A maklári édesség nemcsak a NASA szigorú mikrobiológiai előírásainak felelt meg, de a világűr szélsőséges körülményeit – például a hőingadozást és a súlytalanságot – is kibírta. Tibor egy rövid videóban is köszöntötte a nézőket az űrből.

– Nekem szerencsém volt, mert sikerült a fedélzetre felhozni egy magyar desszertet is, a Stühmer űrcsokit, amit a Nasa elég szigorú mikrobiológiai követelményeinek megfelelően sikerült kifejleszteni. Ez így az étkezés végén tökéletes lesz desszertként – mondta az űrhajós.

A Stühmer és a HUNOR program együttműködésének köszönhetően most először kóstolhattak magyar édességet az űrhajósok. A Stühmer Pillanat Korfu űrcsoki a Földön is elérhető, így bárki megtapasztalhatja azt az ízélményt, amely Kapu Tibornak is hazai élményt nyújtott több száz kilométerrel a Föld felett.

A magyar kutatóűrhajós hosszú távollét után múlt héten érkezett haza Magyarországra. Hazatérésével nemcsak tudományos eredményeit, hanem ezt az egyedülálló gasztronómiai élményt is megosztja majd a közönséggel.

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
