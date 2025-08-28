1 órája
Így ette a maklári csokit az űrben Kapu Tibor – fotókon és videón a különleges pillanat
Kapu Tibor, a HUNOR program kutatóűrhajósa múlt héten tért vissza Magyarországra a Nemzetközi Űrállomásról, ahol nemcsak tudományos kísérleteket végzett, hanem egy különleges édességet is bemutatott: a Stühmer csokija lett az első magyar űrcsokoládé, amelyet a világűrben fogyasztottak.
Kapu Tibor, a HUNOR program kutatóűrhajósa a múlt héten érkezett vissza Magyarországra. A több mint kéthetes űrbéli tartózkodása során a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) a világnak is bemutatta az első magyar űrcsokoládét, a Stühmer Pillanat Korfut.
A maklári édesség nemcsak a NASA szigorú mikrobiológiai előírásainak felelt meg, de a világűr szélsőséges körülményeit – például a hőingadozást és a súlytalanságot – is kibírta. Tibor egy rövid videóban is köszöntötte a nézőket az űrből.
– Nekem szerencsém volt, mert sikerült a fedélzetre felhozni egy magyar desszertet is, a Stühmer űrcsokit, amit a Nasa elég szigorú mikrobiológiai követelményeinek megfelelően sikerült kifejleszteni. Ez így az étkezés végén tökéletes lesz desszertként – mondta az űrhajós.
A Stühmer és a HUNOR program együttműködésének köszönhetően most először kóstolhattak magyar édességet az űrhajósok. A Stühmer Pillanat Korfu űrcsoki a Földön is elérhető, így bárki megtapasztalhatja azt az ízélményt, amely Kapu Tibornak is hazai élményt nyújtott több száz kilométerrel a Föld felett.
A magyar kutatóűrhajós hosszú távollét után múlt héten érkezett haza Magyarországra. Hazatérésével nemcsak tudományos eredményeit, hanem ezt az egyedülálló gasztronómiai élményt is megosztja majd a közönséggel.
