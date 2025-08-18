Kapu Tibor hazatért – magyar zászlóval a kezében szállt le Budapesten

Véget ért a houstoni rehabilitációja, így Kapu Tibor kutatóűrhajós hétfő délelőtt 11 órakor visszatért Magyarországra. A tudóst az Ax-4 misszió tagjaként nemrég a Nemzetközi Űrállomáson láthattuk, most pedig magyar zászlóval a kezében szállt ki a Magyar Honvédség repülőgépéből a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.

Kapu Tibor visszatért Magyarországra.

Forrás: HUNOR - Magyar Űrhajós Program/Facebook

A kutatóűrhajós augusztus 23-án a budapesti Millenárison, Cserényi Gyula tartalékos kutatóűrhajóssal együtt részletesen is beszámol majd tapasztalatairól. Az ingyenesen látogatható esemény a HUNIVERZUM – Magyarok a világűrben Facebook-oldal leírása szerint 10 órakor kezdődik, és várhatóan 12 óráig tart.

Mint ismert, az Axiom-4 küldetés négyfős legénysége, köztük Kapu Tibor, 18 napot töltött a Nemzetközi Űrállomáson, ahol több mint 60 kísérletet hajtottak végre. A Dragon űrkapszula július 15-én tért vissza, több mint 260 kilogrammnyi rakománnyal, köztük a NASA hardverével és a küldetés során végzett kísérletek adataival.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Kapu Tibor szerint a magyar paprika a világűrben is a legjobb.