augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Landolás

1 órája

Kapu Tibor hazatért – magyar zászlóval a kezében szállt le Budapesten

Címkék#Kapu Tibor#Nemzetközi Űrállomás#űrállomás#űrhajós

Kapu Tibor hétfő délelőtt 11 órakor tért vissza Magyarországra a houstoni rehabilitáció után. A magyar űrhajós Ax-4 misszió résztvevőjeként a Nemzetközi Űrállomáson járt, hamarosan pedig a magyar közönség is hallhat beszámolót tapasztalatairól.

Heol.hu

Véget ért a houstoni rehabilitációja, így Kapu Tibor kutatóűrhajós hétfő délelőtt 11 órakor visszatért Magyarországra. A tudóst az Ax-4 misszió tagjaként nemrég a Nemzetközi Űrállomáson láthattuk, most pedig magyar zászlóval a kezében szállt ki a Magyar Honvédség repülőgépéből a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.

Kapu Tibor visszatért Magyarországra
Kapu Tibor visszatért Magyarországra.
Forrás: HUNOR - Magyar Űrhajós Program/Facebook

A kutatóűrhajós augusztus 23-án a budapesti Millenárison, Cserényi Gyula tartalékos kutatóűrhajóssal együtt részletesen is beszámol majd tapasztalatairól. Az ingyenesen látogatható esemény a HUNIVERZUM – Magyarok a világűrben Facebook-oldal leírása szerint 10 órakor kezdődik, és várhatóan 12 óráig tart.

Mint ismert, az Axiom-4 küldetés négyfős legénysége, köztük Kapu Tibor, 18 napot töltött a Nemzetközi Űrállomáson, ahol több mint 60 kísérletet hajtottak végre. A Dragon űrkapszula július 15-én tért vissza, több mint 260 kilogrammnyi rakománnyal, köztük a NASA hardverével és a küldetés során végzett kísérletek adataival.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Kapu Tibor szerint a magyar paprika a világűrben is a legjobb.

 

 


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu