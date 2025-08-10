Hatvanban már keresik a város karácsonyfáját

Hatvanban már hagyománynak számít, hogy minden évben a lakosság ajánlhatja fel a város karácsonyfáját. Tavaly például Sárosi Béla döntött úgy, hogy a kertjében álló, több mint húszéves fenyőfa szépsége méltó lenne Hatvan főterére, így az ő fája díszítette a Kossuth teret. A karácsonyfa kivágása előtt először szakemberek felmérik a területet, majd daruval biztonságosan rögzítik a fát. Ezután elvágják a törzsét, platós autóra helyezik, alaposan rögzítik, és így szállítják el a város központjába.

Ilyen gyönyörű volt a 2024-es karácsonyfa, idén is hasonlóra pályáznak Fotó: Hatvani Hírlap

Már idén is elkezdődött a keresés, így a város ismét várja a lakosság felajánlásait – erről már Gulyás Katalin Hatvan főkertésze beszélt a Hatvani Hírlapnak. – Ezüstfenyőt, lucfenyőt vagy jegenyefenyőt szeretnénk. Különösen fontos számunkra, hogy a fák egészségesek, szimmetrikusak legyenek, és minden oldalról jól körbejárhatók legyenek. Emellett technikai szempontból elengedhetetlen, hogy könnyen megközelíthető helyen álljon, biztonságosan kivágható legyen, és darus kocsival el tudjuk szállítani – részletezte. Hozzátette: fontos, hogy csak a fa tulajdonosa tehet felajánlást, és elsősorban olyan 8–12 méter magas fenyők tulajdonosait keresik, akik örömmel látnák fájukat Hatvan karácsonyfájaként a Kossuth téren.

A hatalmas fenyő kivágását és elszállítását minden évben a Hatvani Szolgáltató Kft. munkatársai és Dudás Attila közösen végzik. A jelentkezési adatlap és további információk a hatvan.hu oldalon találhatók. A kitöltött adatlapot és a fáról készült fotót a [email protected] címre lehet küldeni, vagy postán a 3000. Hatvan, Kossuth tér 2. címre.