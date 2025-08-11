A Mikulás még koktélozik, de Egerben már kint van a karácsonyi dekor a polcokon! + fotó

Alig egy hete írtunk róla, hogy augusztus elején már megjelentek az őszi kiegészítők a boltokban, és tessék: augusztus 8-án egy egri üzletben már teljes pompájában ragyog a karácsony. A klasszikus Kökény Attila-dal szerint „Legyen mindennap karácsony” – úgy tűnik, Egerben ezt szó szerint veszik, bár augusztus közepén azért elég szokatlan a karácsonyi dekoráció árusítása.

A polcokon sorakoznak a tobozkoszorúk, a fenyődíszek, hófehér asztali karácsonyfák, és persze a szokásos ünnepi apróságok: szarvas és angyalfigurák, csillogó mécsestartók, “Merry Christmas” feliratú autók, sőt, egy egész piros házikós falu is. A háttérben már az ajándékszalagok is készen állnak, mintha bármelyik pillanatban érkezhetne a Jézuska – igaz, egyenlőre inkább strandpapucsban várnánk őt, mint csizmában.

Bár elsőre talán meghökkentő, hogy a hőségriadó kellős közepén már karácsonyi koszorúk vigyorognak ránk a polcról, talán van ebben valami praktikus is. Ha már most beszerzed a karácsonyi díszeket, decemberben nem kell rohannod, és több idő marad a bejglire és a forralt borra.