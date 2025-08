Kathi Bélát gyászolja az ország, Egerben is nyomott hagyott a testépítő

A megrendítő hírt pénteken hajnalban a Scitec Gold Fitness Debrecen osztotta meg Facebookon, amiből kiderült, hogy 46 éves korában elhunyt Kathi Béla. A bejegyzésben kiemelték, hogy a testépítő egy biciklibalesetben vesztette életét tragikus hirtelenséggel.

Kathi Béla mindössze 46 éves volt

Forrás: Kathi Béla/Instagram

Nemcsak a testépítésben alkotott maradandót Kathi Béla

A testépítéssel, fitnesszel komolyabban foglalkozó amatőrök, félprofik és profik számára az ország minden pontján ugyanazt jelentette Kathi Béla és a Cutler Gym – írta haon.hu.

2019-ben megnyitott Cutler Fitness by Allure névre hallgató egri konditerem gépparkját Kathi Béla, a magyar testépítés, erőemelés és erősember sport egyik legsikeresebb és legnépszerűbb alakja válogatta össze. Ahogy arról akkor beszámoltunk, több mint 1500 négyzetméteren található 200 olyan testedző szerkezet, amelyek típusai a világ élvonalába tartoznak. Kardió tekintetében is XXI. századi lehetőségeket kínálnak az érintőképernyős és multimédiás gépekkel. Külön női, elszigetelt részleget is építettek, továbbá funkcionális és küzdősport terem is színesíti a szolgáltatásokat. Egy eredeti oktagon (MMA ketrec) pedig lehetőséget nyújt arra, hogy ezen a fronton is kipróbálják magukat a sportolni vágyók.

Sportoló társak, kollégák és a sportág szerelmesei is búcsúznak a legerősebbtől. Sütő Gergő, az egri Cutler Fitness by Allure kommunikációs vezetőjeként ismerte meg személyesen Kathi Bélát.