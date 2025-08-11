16 perce
Kiderült, mikor kísérik Kathi Bélát utolsó útjára
Egy ország gyászolja Kathi Bélát, a legendás testépítőt és erőemelőt, aki évtizedeken át meghatározó alakja volt a magyar erősportnak. Kiderült, mikor lesz Kathi Béla temetése.
Július 31-én, Cipruson tragikus hirtelenséggel elhunyt Kathi Béla, világbajnok testépítő és hajdúsági erőemelő. A 46 éves sportoló halála mélyen megrázta a hazai és a nemzetközi sportéletet, valamint rajongók, sporttársak ezreit.
Kathi Béla pályafutása számos kiemelkedő címet és eredményt ért el: testépítő világbajnok, erőemelő világbajnok, kétszeres Superbody abszolút bajnok, fekvenyomó Európa-bajnok (337,5 kg), guggolás magyar rekorder (452,5 kg), Strongman győztes, az Arnold Classic szuper nehéz súlyú ezüstérmese, valamint WABBA testépítő abszolút világbajnok volt. Eredményei mellett a Cutler edzőterem-hálózat egyik alapítója lett és sportágai elkötelezett nagyköveteként is ismerték. Kathi Béla
Özvegye, Salamon Dia megható üzenettel búcsúzott férjétől közösségi média profilján, erről itt írtunk. Salamon Dia, most Facebook-oldalán tudatta, hogy a temetésre augusztus 29-én, 13 órakor kerül sor a Hajdúböszörményi Köztemető „B” ravatalozó termében, polgári szertartás keretében. A család kéri, hogy a gyászolók kegyeletüket egy szál virággal rójják le.
A hozzátartozók arra is kérik a barátokat, tisztelőket és rajongókat, hogy tartózkodjanak a személyes részvétnyilvánítástól, és adjanak teret a csendes búcsúnak.