Temetés

Kiderült, mikor kísérik Kathi Bélát utolsó útjára

Egy ország gyászolja Kathi Bélát, a legendás testépítőt és erőemelőt, aki évtizedeken át meghatározó alakja volt a magyar erősportnak. Kiderült, mikor lesz Kathi Béla temetése.

Heol.hu

Július 31-én, Cipruson tragikus hirtelenséggel elhunyt Kathi Béla, világbajnok testépítő és hajdúsági erőemelő. A 46 éves sportoló halála mélyen megrázta a hazai és a nemzetközi sportéletet, valamint rajongók, sporttársak ezreit.

Forrás: Molcsányi Máté / Kisalföld

Kathi Béla pályafutása számos kiemelkedő címet és eredményt ért el: testépítő világbajnok, erőemelő világbajnok, kétszeres Superbody abszolút bajnok, fekvenyomó Európa-bajnok (337,5 kg), guggolás magyar rekorder (452,5 kg), Strongman győztes, az Arnold Classic szuper nehéz súlyú ezüstérmese, valamint WABBA testépítő abszolút világbajnok volt. Eredményei mellett a Cutler edzőterem-hálózat egyik alapítója lett és sportágai elkötelezett nagyköveteként is ismerték. Kathi Béla 

Kiderült, mikor lesz Kathi Béla temetése 

Özvegye, Salamon Dia megható üzenettel búcsúzott férjétől közösségi média profilján, erről itt írtunk. Salamon Dia, most Facebook-oldalán tudatta, hogy a temetésre augusztus 29-én, 13 órakor kerül sor a Hajdúböszörményi Köztemető „B” ravatalozó termében, polgári szertartás keretében. A család kéri, hogy a gyászolók kegyeletüket egy szál virággal rójják le.

A hozzátartozók arra is kérik a barátokat, tisztelőket és rajongókat, hogy tartózkodjanak a személyes részvétnyilvánítástól, és adjanak teret a csendes búcsúnak.

 

