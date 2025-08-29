Elbúcsúztak a legendás testépítőtől – megható fotókon Kathi Béla temetése

Kathi Béla, egy egész ország példaképe, 2025. július 31-én, ciprusi családi nyaralása során, 46 éves korában, tragikus hirtelenséggel hunyt el egy biciklibaleset következtében. Temetésére augusztus 29-én, pénteken 13 órakor került sor a hajdúböszörményi temetőben, ahol családtagok, barátok és sporttársak gyűltek össze, hogy végső búcsút vegyenek a testépítő legendától.

Kathi Béla temetése a hajdúböszörményi temetőben volt

Forrás: Vida Márton Péter / Haon.hu

Kathi Béla 1979. május 4-én született Hajdúböszörményben. Pályafutása során több sportágban is kipróbálta magát: küzdősportokkal és atlétikával kezdett, majd az erőemelés felé fordult. Junior és felnőtt országos bajnoki címeket szerzett erőemelésben és fekvenyomásban, utóbbiban Európa-bajnoki címet is nyert. 2010-ben 360 kilogrammos guggolással nem hivatalos világcsúcsot állított fel, speciális erőemelő ruha nélkül - írja a haon.hu.

2012-ben befejezte versenyzői pályafutását, és üzleti tevékenységeire koncentrált: többek között a Cutler edzőterem-hálózatot építette ki. 2017-ben visszatért a versenyzéshez, és második helyezést ért el az ausztrál Arnold Classicon a 100 kg feletti kategóriában. Felesége Salamon Dia testépítő, közös kislányuk 2020-ban született.

Kathi Béla özvegye, Salamon Dia megható üzenettel búcsúzott férjétől, aki Egerben is nagy nyomot hagyott.