Kiderült, mikor kísérik Kathi Bélát utolsó útjára

Július 31-én, Cipruson tragikus hirtelenséggel elhunyt Kathi Béla, világbajnok testépítő és hajdúsági erőemelő. A 46 éves sportoló halála mélyen megrázta a hazai és a nemzetközi sportéletet, valamint rajongók, sporttársak ezreit.

Kiderült, mikor lesz Kathi Béla temetése

Kathi Béla pályafutása számos kiemelkedő címet és eredményt ért el: testépítő világbajnok, erőemelő világbajnok, kétszeres Superbody abszolút bajnok, fekvenyomó Európa-bajnok (337,5 kg), guggolás magyar rekorder (452,5 kg), Strongman győztes, az Arnold Classic szuper nehéz súlyú ezüstérmese, valamint WABBA testépítő abszolút világbajnok volt. Eredményei mellett a Cutler edzőterem-hálózat egyik alapítója lett és sportágai elkötelezett nagyköveteként is ismerték. Kathi Béla