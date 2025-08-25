Ma elkezdődött a Keleti pályaudvar 4 hétig tartó műszaki felújítása! Ez a beavatkozás talán kevésbé látványos, műszaki szempontból azonban annál fontosabb - írja Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója.

Megkezdődött a Keleti pályaudvar felújítása, felborul a forgalom a főváros felé

Forrás: Boon.hu

Korábban lapunk is hírt adott a Keleti pályaudvar felújításáról, ahol az állomás kritikus vasúti infrastruktúráját újítják meg, hétfőn már a vezérigazgató számolt be egy videó formájában a munkálatokról.

A beruházást úgy hajtjuk végre, hogy a menetrendi kínálat nem csökken, a felújítás hetei alatt is ugyanannyi vonat közlekedik, hasonló vagy nagyobb kapacitással, mint korábban.

- mondta.