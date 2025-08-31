2 órája
Milyen az élet a Keleti pályaudvar lezárása alatt? Hevesben élők osztották meg a tapasztalataikat
Augusztus 25-től lezárták a Magyarország egyik vonatos központját. Elkezdődött a Keleti Pályaudvar felújítása, ez sokak számára kellemetlenséget okoz. Megkérdeztük a Hevesben élő vonatozókat, hogyan birkóznak meg a Budapestre való feljutással.
Hétfőn kezdetét vette a Keleti pályaudvar négy hétig tartó felújítása, ami több vasútvonal menetrendjét is érinti. A munkálatok miatt sokaknak nehezebb lehet az utazás, ezért a BKK sűrített járatokkal, buszpótlással és fokozott helyszíni jelenléttel segíti a közlekedést. A változások az Eger–Budapest vonalat is érintik: az utasok a felújítás ideje alatt nem a Keletiben, hanem Kőbányán tudnak leszállni. Megkérdeztük a Heves vármegyében élőket, hogyan alkalmazkodnak a megváltozott helyzethez.
A Keleti pályaudvar felújítása kevesebb fennforgást okoz, mint gondolnánk
Megkérdeztük az egrieket, miként oldják meg a fővárosba való eljutást a változások idején. Tapasztalatait elsőként Kovács Bori egyetemista osztotta meg velünk, aki hetente ingázik Budapest és Eger között.
Igazából elég rossz időpontban jött ez a lezárás, hiszen most van a legtöbb helyen a kollégiumokba való beköltözés, az egyetem kezdések is és ha azt valaki tömegközlekedéssel szeretné megoldani, ez egy kicsit bonyolít a helyzeten
- mesélte Bori.
Hozzátette, hogy sokat gondolkozott, hogy lehet egyszerűbb lenne Gödöllőn leszállni és HÉV-vel bemenni Pest belvárosába viszont végül úgy döntött, hogy egyszer minimum szeretné megtapasztalni kőbányai leszállást, mert azt kevesebb időnek írta az útvonalterv.
Hétfőtől semmi sem lesz a régi – több hétre lezárják a Keleti pályaudvart
Bori szerint nem olyan vészes a közlekedés
—Kőbányán szerencsére minden ki van táblázva, hogyan tudunk beljebb jutni a városban, illetve én úgy láttam van kitől kérdezni is ha valaki elakadna merre induljon. Nyilván a lezárások miatt sokan választják a buszozást is, nekem is több barátom mondta, hogy erre az időre ők valószínűleg azzal fognak közlekedni. Szerintem amúgy annyira nem vészes a helyzet, nyilván egy kisebb állomás így néha kicsit tömött az induló, vagy érkező vonatok idejében. A vonaton többször is elhangzott a tájékoztató szöveg, hogy milyen tömegközlekedéssel tud Kőbányáról tovább jutni az ember - mesélte az egyetemista lány.
Külföldiek szerint is elég könnyen megoldható az utazás
Én Erdélyből érkeztem hétfőn, kezdetben nem értettem, hogy mi történik, mivel nem ismerem annyira a MÁV-os közlekedést. Ennek ellenére elég könnyen eligazodtam, könnyen el tudtam jutni Egerbe. Szerdán utaztam vissza Budapestre, akkor sem találtam nehéznek a közlekedést. Ki volt táblázva, illetve az unokatestvérem is segített. Megmondom őszintén, hogy rosszabbra számítottam
- osztotta meg élményeit Marietta.
Habár eddig csak jó tapasztalatokat hallhattunk, vannak akiknek nehézséget okoz a feljutás
—Egyetemistaként hetente kétszer ingáztam Eger és Budapest között, és már akkor sem volt mindig zökkenőmentes az utazás. A vonat gyakran késett, de igazából nem siettem annyira. Hétfőn indultam volna Budapestre, és ez teljesen az én figyelmetlenségem volt, de elfelejtettem, hogy a pályaudvart felújítják. Amikor megtudtam, hogy a vonat Kőbányán áll meg, realizáltam, hogy ma nem a Keletibe érkezem. Egy pillanatra bepánikoltam, de szerencsére jól ki volt táblázva minden, és követtem a tömeget. Összességében nem volt életem legrosszabb utazása, de hirtelen aggódtam, hogyan jutok majd el Pest belvárosába – mesélte az Egerben élő Virág.
Megkezdődött a Keleti pályaudvar felújítása, felborul a forgalom a főváros felé
A MÁV a közlekedés megkönnyítése érdekében folyamatosan frissített aloldalon teszi közzé a legfontosabb információkat, amelyet IDE KATTINTVA érhetnek el.
Így segíti a MÁV az utasokat a Keleti pályaudvar lezárása miatt
A Keleti pályaudvar lezárásáról korábban ITT írtunk.
