augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Felújítás hatása

2 órája

Milyen az élet a Keleti pályaudvar lezárása alatt? Hevesben élők osztották meg a tapasztalataikat

Címkék#Kőbánya#vasútvonal#Keleti pályaudvar#menetrend

Augusztus 25-től lezárták a Magyarország egyik vonatos központját. Elkezdődött a Keleti Pályaudvar felújítása, ez sokak számára kellemetlenséget okoz. Megkérdeztük a Hevesben élő vonatozókat, hogyan birkóznak meg a Budapestre való feljutással.

Heol.hu

Hétfőn kezdetét vette a Keleti pályaudvar négy hétig tartó felújítása, ami több vasútvonal menetrendjét is érinti. A munkálatok miatt sokaknak nehezebb lehet az utazás, ezért a BKK sűrített járatokkal, buszpótlással és fokozott helyszíni jelenléttel segíti a közlekedést. A változások az Eger–Budapest vonalat is érintik: az utasok a felújítás ideje alatt nem a Keletiben, hanem Kőbányán tudnak leszállni. Megkérdeztük a Heves vármegyében élőket, hogyan alkalmazkodnak a megváltozott helyzethez.

Keleti pályaudvar, felújítás, utasok tapasztalatai
A legtöbben könnyen eligazodnak az új menetrenddel, de van akinek nehézséget okoz a feljutás Budapestre a Keleti pályaudvar felújítása miatt
Forrás:  MW

A Keleti pályaudvar felújítása kevesebb fennforgást okoz, mint gondolnánk 

Megkérdeztük az egrieket, miként oldják meg a fővárosba való eljutást a változások idején. Tapasztalatait elsőként Kovács Bori egyetemista osztotta meg velünk, aki hetente ingázik Budapest és Eger között.

Igazából elég rossz időpontban jött ez a lezárás, hiszen most van a legtöbb helyen a kollégiumokba való beköltözés, az egyetem kezdések is és ha azt valaki tömegközlekedéssel szeretné megoldani, ez egy kicsit bonyolít a helyzeten

- mesélte Bori.

Hozzátette, hogy sokat gondolkozott, hogy lehet egyszerűbb lenne Gödöllőn leszállni és HÉV-vel bemenni Pest belvárosába viszont végül úgy döntött, hogy egyszer minimum szeretné megtapasztalni kőbányai leszállást, mert azt kevesebb időnek írta az útvonalterv.

Bori szerint nem olyan vészes a közlekedés

—Kőbányán szerencsére minden ki van táblázva, hogyan tudunk beljebb jutni a városban, illetve én úgy láttam van kitől kérdezni is ha valaki elakadna merre induljon. Nyilván a lezárások miatt sokan választják a buszozást is, nekem is több barátom mondta, hogy erre az időre ők valószínűleg azzal fognak közlekedni. Szerintem amúgy annyira nem vészes a helyzet, nyilván egy kisebb állomás így néha kicsit tömött az induló, vagy érkező vonatok idejében. A vonaton többször is elhangzott a tájékoztató szöveg, hogy milyen tömegközlekedéssel tud Kőbányáról tovább jutni az ember - mesélte az egyetemista lány.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Külföldiek szerint is elég könnyen megoldható az utazás

Én Erdélyből érkeztem hétfőn, kezdetben nem értettem, hogy mi történik, mivel nem ismerem annyira a MÁV-os közlekedést. Ennek ellenére elég könnyen eligazodtam, könnyen el tudtam jutni Egerbe. Szerdán utaztam vissza Budapestre, akkor sem találtam nehéznek a közlekedést. Ki volt táblázva, illetve az unokatestvérem is segített. Megmondom őszintén, hogy rosszabbra számítottam

- osztotta meg élményeit Marietta. 

Habár eddig csak jó tapasztalatokat hallhattunk, vannak akiknek nehézséget okoz a feljutás

—Egyetemistaként hetente kétszer ingáztam Eger és Budapest között, és már akkor sem volt mindig zökkenőmentes az utazás. A vonat gyakran késett, de igazából nem siettem annyira. Hétfőn indultam volna Budapestre, és ez teljesen az én figyelmetlenségem volt, de elfelejtettem, hogy a pályaudvart felújítják. Amikor megtudtam, hogy a vonat Kőbányán áll meg, realizáltam, hogy ma nem a Keletibe érkezem. Egy pillanatra bepánikoltam, de szerencsére jól ki volt táblázva minden, és követtem a tömeget. Összességében nem volt életem legrosszabb utazása, de hirtelen aggódtam, hogyan jutok majd el Pest belvárosába – mesélte az Egerben élő Virág.

A MÁV a közlekedés megkönnyítése érdekében folyamatosan frissített aloldalon teszi közzé a legfontosabb információkat, amelyet IDE KATTINTVA érhetnek el.

A Keleti pályaudvar lezárásáról korábban ITT írtunk.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu