Milyen az élet a Keleti pályaudvar lezárása alatt? Hevesben élők osztották meg a tapasztalataikat

Hétfőn kezdetét vette a Keleti pályaudvar négy hétig tartó felújítása, ami több vasútvonal menetrendjét is érinti. A munkálatok miatt sokaknak nehezebb lehet az utazás, ezért a BKK sűrített járatokkal, buszpótlással és fokozott helyszíni jelenléttel segíti a közlekedést. A változások az Eger–Budapest vonalat is érintik: az utasok a felújítás ideje alatt nem a Keletiben, hanem Kőbányán tudnak leszállni. Megkérdeztük a Heves vármegyében élőket, hogyan alkalmazkodnak a megváltozott helyzethez.

A legtöbben könnyen eligazodnak az új menetrenddel, de van akinek nehézséget okoz a feljutás Budapestre a Keleti pályaudvar felújítása miatt

Forrás: MW

A Keleti pályaudvar felújítása kevesebb fennforgást okoz, mint gondolnánk

Megkérdeztük az egrieket, miként oldják meg a fővárosba való eljutást a változások idején. Tapasztalatait elsőként Kovács Bori egyetemista osztotta meg velünk, aki hetente ingázik Budapest és Eger között.

Igazából elég rossz időpontban jött ez a lezárás, hiszen most van a legtöbb helyen a kollégiumokba való beköltözés, az egyetem kezdések is és ha azt valaki tömegközlekedéssel szeretné megoldani, ez egy kicsit bonyolít a helyzeten

- mesélte Bori.

Hozzátette, hogy sokat gondolkozott, hogy lehet egyszerűbb lenne Gödöllőn leszállni és HÉV-vel bemenni Pest belvárosába viszont végül úgy döntött, hogy egyszer minimum szeretné megtapasztalni kőbányai leszállást, mert azt kevesebb időnek írta az útvonalterv.