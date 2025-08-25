1 órája
Megkezdődött a Keleti pályaudvar felújítása, felborul a forgalom a főváros felé
Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója egy videót tett közzé hétfőn. Megkezdődött a Keleti-pályaudvar felújítása.
Ma elkezdődött a Keleti pályaudvar 4 hétig tartó műszaki felújítása! Ez a beavatkozás talán kevésbé látványos, műszaki szempontból azonban annál fontosabb - írja Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója.
Korábban lapunk is hírt adott a Keleti pályaudvar felújításáról, ahol az állomás kritikus vasúti infrastruktúráját újítják meg, hétfőn már a vezérigazgató számolt be egy videó formájában a munkálatokról.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
A beruházást úgy hajtjuk végre, hogy a menetrendi kínálat nem csökken, a felújítás hetei alatt is ugyanannyi vonat közlekedik, hasonló vagy nagyobb kapacitással, mint korábban.
- mondta.
Hétfőtől semmi sem lesz a régi – több hétre lezárják a Keleti pályaudvart
Az induló- és végállomások változnak ideiglenesen: a Keleti szerepét időlegesen a Nyugati, a Kelenföld és Kőbánya-felső állomások, illetve további átszálló pontok veszik át, ahol a vasút és a főváros közlekedési csomópontjait a megszokott fővárosi járatok és új lehetőségek, MÁVbuszok, illetve expresszvillamosok is összekötik egymással.
Az első napokban senki ne induljon útnak anélkül, hogy az alternatív eljutási módokról tájékozódott volna. Ezt legkényelmesebben a mavcsoport.hu/keleti oldalon teheti meg mindenki.
Családanyát öltek meg fényes nappal Gyöngyös belvárosában, a tettes elmenekült
Mátra-háza lehetett volna a magyar Semmering – ma már csak pusztul az egykori Hotel Pagoda + fotók
A klímaváltozásnál is van nagyobb probléma az egri kutató szerintA környezet és a társadalom nem választható szét egymástól.