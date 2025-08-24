1 órája
Hétfőtől semmi sem lesz a régi – több hétre lezárják a Keleti pályaudvart
Augusztus 25-én indul az év egyik legnagyobb vasúti felújítása, a Keleti-program. A Keleti pályaudvar lezárása több vasútvonal menetrendjét is felborítja.
Hétfőn kezdődik a Keleti Pályaudvar lezárása
Forrás: Molcsányi Máté / Kisalföld
Hétfőn indul az év legnagyobb karbantartási beruházása: a Keleti-program. A Keleti pályaudvar lezárása és a pályafelújítási munkálatok augusztus 25-én, hétfőn kezdődnek. A MÁV közölte: a lezárás sokaknak kellemetlenséget okozhat, ezért a BKK-val együttműködve sűrítik a villamosokat, buszpótlást biztosítanak, és megerősítik a helyszíni jelenlétet a zavartalan közlekedés érdekében. A forgalmi változások főként a győri, pécsi, hatvani-miskolci és újszászi-békéscsabai vonalakat érintik.
A Keleti pályaudvar lezárása több ezer utazót érint
Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója Facebook bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy az elmúlt évtizedekben a karbantartási munkáknál halmozódott fel a legtöbb elmaradás, pedig a vasúti pálya folyamatosan igényli a szinten tartó és javító beavatkozásokat, ezek hiányában menthetetlenül avul, ami lassújelekhez, növekvő menetidőhöz, több üzemzavarhoz és kiszámíthatatlansághoz vezet. Amíg egy karbantartás tart – ahogy a Keletiben is a következő hetekben –, addig elkerülhetetlenek a lezárások, kényelmetlenségek, átszállások és a változó közlekedés.
Így segíti a MÁV az utasokat a Keleti pályaudvar lezárása miatt
Kérjük, hétfőtől ne a megszokás alapján közlekedjenek! Indulás előtt mindenképpen tájékozódjanak a változásokról. Az utazás megtervezéséhez minden fontos információt megtalálnak az aloldalon – a linket az első hozzászólásban találják.
– fogalmazott Hegyi Zsolt.
Ettől az évtől sokkal jobban figyelünk arra, hogy a vasúti pálya legrosszabb állapotú csomópontjain javítsunk, nem toldozunk-foltozunk, hanem korszerűen újítunk fel. Ahogy a nyár elején Rákosrendezőn, hétfőtől a Keleti pályaudvaron olyan kritikus infrastruktúra-elemeket cserélünk és javítunk, amelyek eddig lassították a forgalmat. Ez a munka tehát a jövőbe tett befektetés – gyorsabb, megbízhatóbb, biztonságosabb vasúti közlekedésért.
– zárta bejegyzését a MÁV-csoport vezérigazgatója.
A MÁV igyekszik segíteni a közlekedőknek, a szükséges információkat egy folyamatosan frissülő aloldalon teszik közzé, amit IDE KATTINTVA találnak.
A Keleti pályaudvar lezárásáról korábban ITT írtunk.
