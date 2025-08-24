Hétfőtől semmi sem lesz a régi – több hétre lezárják a Keleti pályaudvart

Hétfőn indul az év legnagyobb karbantartási beruházása: a Keleti-program. A Keleti pályaudvar lezárása és a pályafelújítási munkálatok augusztus 25-én, hétfőn kezdődnek. A MÁV közölte: a lezárás sokaknak kellemetlenséget okozhat, ezért a BKK-val együttműködve sűrítik a villamosokat, buszpótlást biztosítanak, és megerősítik a helyszíni jelenlétet a zavartalan közlekedés érdekében. A forgalmi változások főként a győri, pécsi, hatvani-miskolci és újszászi-békéscsabai vonalakat érintik.

A Keleti pályaudvar lezárása miatt így közlekednek a vonatok belföldön

A Keleti pályaudvar lezárása több ezer utazót érint

Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója Facebook bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy az elmúlt évtizedekben a karbantartási munkáknál halmozódott fel a legtöbb elmaradás, pedig a vasúti pálya folyamatosan igényli a szinten tartó és javító beavatkozásokat, ezek hiányában menthetetlenül avul, ami lassújelekhez, növekvő menetidőhöz, több üzemzavarhoz és kiszámíthatatlansághoz vezet. Amíg egy karbantartás tart – ahogy a Keletiben is a következő hetekben –, addig elkerülhetetlenek a lezárások, kényelmetlenségek, átszállások és a változó közlekedés.

