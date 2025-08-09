Így segíti a MÁV az utasokat a Keleti pályaudvar lezárása miatt

Keleti 2025 – Friss menetrendek és interaktív térképek! Az augusztus 25-én induló és négy héten át tartó Keleti pályaudvar lezárása sokak számára kellemetlenséggel jár – ezért a lehető legnagyobb odafigyeléssel szerveztük meg utasaink utaztatását: a BKK-val szoros együttműködésben villamosjárat-sűrítéssel, buszpótlással, valamint megerősített helyszíni jelenléttel segítjük a zavartalan közlekedést és a folyamatos tájékoztatást - írta közösségi oldalán a MÁV. Mint megírtuk, a nyári szabadságolások legsűrűbb időszaka után folytatódik a Keleti pályaudvar pályahálózatának felújítása, ezért augusztus 25-én 4 hétre bezár a központi állomás: a megszokott járatok átmenetileg nem ide érkeznek és nem innen indulnak. A forgalmi változások jelentősen érintik a győri, pécsi, hatvani-miskolci és az újszászi-békéscsabai vasútvonalokon közlekedőket.

A Keleti pályaudvar lezárása miatt így közlekednek a belföldi vonatok

Forrás: mavcsoport.hu



Frissülő oldalon a Keleti pályaudvar lezárása miatti változások

A szükséges közlekedési információkat egy folyamatosan frissülő aloldalon teszik közzé. Ezen az oldalon mától elérhetők az érintett térségek interaktív térképei, hogy a közlekedők célzott és konkrét eljutási információkhoz juthassanak. Valamint szintén mától már tervezhetők az augusztus végi, szeptemberi utazások a MÁV-csoport online utazástervező felületein (MÁV és MÁV+ applikáció, EMMA, jegy.mav.hu).

