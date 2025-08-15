Jelentősen lassul a vonatközlekedés a hatvani vonalon - erre számíthatnak az egri és gyöngyösi utasok

Biztosítóberendezési hiba lassítja a vonatok fogadását és indulását a Keleti pályaudvarnál a MÁV tájékoztatása szerint péntek délután. Az egri Agria, valamint a gyöngyösi Mátra InterRégiók Budapest és Gödöllő között minden állomáson és megállóhelyen megállnak.

Technikai hiba okozza a vonatok lassulását a Keletinél

Forrás: MÁV-csoport

A cég már dolgozik a hiba beazonosításán és kijavításán. A Keleti pályaudvarról induló, valamint oda érkező járatoknál addig hosszabb menetidőre kell számítani - írják.