40 perce
Jelentősen lassul a vonatközlekedés a hatvani vonalon - erre számíthatnak az egri és gyöngyösi utasok
Tovább tart a vonatút az Agria és Mátra InterRégió utasainak pénteken. A Mávinform azt is közölte mi a lassulás oka.
Biztosítóberendezési hiba lassítja a vonatok fogadását és indulását a Keleti pályaudvarnál a MÁV tájékoztatása szerint péntek délután. Az egri Agria, valamint a gyöngyösi Mátra InterRégiók Budapest és Gödöllő között minden állomáson és megállóhelyen megállnak.
A cég már dolgozik a hiba beazonosításán és kijavításán. A Keleti pályaudvarról induló, valamint oda érkező járatoknál addig hosszabb menetidőre kell számítani - írják.
