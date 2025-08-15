augusztus 15., péntek

Mária névnap

Jelentősen lassul a vonatközlekedés a hatvani vonalon - erre számíthatnak az egri és gyöngyösi utasok

Tovább tart a vonatút az Agria és Mátra InterRégió utasainak pénteken. A Mávinform azt is közölte mi a lassulás oka.

Biztosítóberendezési hiba lassítja a vonatok fogadását és indulását a Keleti pályaudvarnál a MÁV tájékoztatása szerint péntek délután. Az egri Agria, valamint a gyöngyösi Mátra InterRégiók Budapest és Gödöllő között minden állomáson és megállóhelyen megállnak. 

Technikai hiba okozza a vonatok lassulását a Keletinél
Forrás: MÁV-csoport

A cég már dolgozik a hiba beazonosításán és kijavításán. A Keleti pályaudvarról induló, valamint oda érkező járatoknál addig hosszabb menetidőre kell számítani - írják.

Korábban hírt adtunk a MÁV tájékoztatásáról, miszerint felújítás miatt szeptember 20-ig bezár a Keleti pályaudvar. Itt követheti a változásokat.

Megírtuk azt is, hogy a MÁV-csoport augusztus 14-től várhatóan vasárnap délutánig díjmentesen biztosít palackozott vizet utasai számára a harmadfokú hőségriasztás idejére.

 

 

