A hatvani tűzoltóság "B" csoportjának tagjáról, Balázs Bencéről már lapunk is írt, többször megmutatta, hogy ő nem csak egy tűzlovag, egy séf is lakozik benne: hamburgere aratja a legnagyobb sikert, de pörköltjét és gyrosát is szeretik a kollégái.

Hamburgerek után kenyérrel hódít a hatvani tűzoltó

Forrás: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság / Facebook

A tűzoltó őrmester 2022 februárjában szerelt fel a hatvani tűzoltókhoz, azóta, ha szükség van rá, kútból ment, ha kell magasból. Megkérdezték, nem sütne-e házi készítésű kenyeret szolgálati csoportjának az augusztus 20-i ünnep alkalmából.