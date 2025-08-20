2 órája
Hamburgerek után kenyérrel hódít a hatvani tűzoltó
Balázs Bence tűzoltó őrmester főleg hamburgereiről és pörköltjeiről volt híres, most mással kenyerezte le kollégáit.
Forrás: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság / Facebook
A hatvani tűzoltóság "B" csoportjának tagjáról, Balázs Bencéről már lapunk is írt, többször megmutatta, hogy ő nem csak egy tűzlovag, egy séf is lakozik benne: hamburgere aratja a legnagyobb sikert, de pörköltjét és gyrosát is szeretik a kollégái.
A tűzoltó őrmester 2022 februárjában szerelt fel a hatvani tűzoltókhoz, azóta, ha szükség van rá, kútból ment, ha kell magasból. Megkérdezték, nem sütne-e házi készítésű kenyeret szolgálati csoportjának az augusztus 20-i ünnep alkalmából.
Nem csak a tüzeknél, de a tűzhelynél is jól teljesít a hatvani őrmester
Bence gondolkodás nélkül rávágta:
Tudod mit? Összedobom, olyan szívesen ennék én is egy kemencében készített cipót!
- írta Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
Mint írják, most is kitett magáért, a hatvani tűzoltók alig tudtak ellenállni a friss, ropogós kenyér látványának és finom illatának.
Kenyeret ritkán készítek, de a felkérésre most sem mondhattam nemet, illetve a hagyományok tisztelete is fontos a számunkra. Ezzel a finom cipóval szerettem volna a társaimat meglepni és mindenkinek nagyon nyugodt nemzeti ünnepet kívánok, innen a hatvani tűzoltólaktanyából.
- mondta.
