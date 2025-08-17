Szétnyílt az út Boldog után, hatalmas a veszély, még a kerekedet is elnyelheti

A Boldog és Jászfényszaru közötti gáton futó kerékpárút egy része megnyílt, a kerékpárosoknak óvatosnak kell lenniük – osztotta meg a Bringázás.hu elképesztő fotókkal. A közelmúltban a bringások jelezték, hogy a szakasz közepén egy jelentős repedés keletkezett, amely akár egy gravel kerékpár kereke számára is elég széles. A probléma különösen éjszaka jelent veszélyt, mivel a repedés kevésbé észrevehető. Nappal a hibát már könnyebb észrevenni, de a szakértők és a helyi közösség is figyelmeztet, hogy a felező vonal kerülése ajánlott, mert a szakasz balesetveszélyes.

Elképesztő: így néz ki a kerékpárút egy része Fotó: Bringázás.hu

Jászfényszaru alpolgármestere, Zsámboki Sándor elmondta a Szoljon.hu-nak, hogy a probléma az extrém aszály miatt alakult ki, a gát agyagos szerkezete kiszáradt és zsugorodott, így a burkolat megrepedezett. A vízügyi szakemberek és a műszaki ellenőr már bejárták a területet, és két cég végzi majd a javítást, miután az árajánlatok megérkeznek.

A kerékpáros közösség tagjai is felhívták a figyelmet arra, hogy nem megfelelő járművek áthaladása további károkat okozhat. Már egy teherautó vagy mezőgazdasági gép is súlyosan megrongálhatja a szakaszt.

A szakértők azt javasolják a bringásoknak, hogy a balesetek elkerülése érdekében használjanak megfelelő világítást, viseljenek sisakot, és mindig figyeljenek a burkolat állapotára. A javítások befejezéséig fokozott óvatosságra van szükség.