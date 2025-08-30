A Füzesabonyból Hortobágyra 17:38-kor induló vonat (6643) várhatóan 30-35 perces késéssel közlekedik járműhiba miatt - írta a MÁV.

Késik egy Füzesabonyból induló vonat

Forrás: Heol.hu

Szombat reggel arról írtunk, hogy járműhibával indult a nap a Hatvan-Somoskőújfalu vasútvonalon. A MÁV pótlóbuszokat küldött.