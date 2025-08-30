Késés
36 perce
Késik egy Füzesabonyból induló vonat
Késik az egyik vonat a Füzesabony-Debreceni vonalon. Lehet, hogy félórával is többet kell rá várni.
A Füzesabonyból Hortobágyra 17:38-kor induló vonat (6643) várhatóan 30-35 perces késéssel közlekedik járműhiba miatt - írta a MÁV.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Szombat reggel arról írtunk, hogy járműhibával indult a nap a Hatvan-Somoskőújfalu vasútvonalon. A MÁV pótlóbuszokat küldött.
Ezt ne hagyja ki!DELTA
11 órája
Brutális rajtaütés Hevesben: drogdílereket bilincseltek meg a Deltások! – videóval
Ezt ne hagyja ki!Labdarúgás
12 órája
Szombati fociprogram: Hevesen villanyfényes rangadó következik a Lőrincivel
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre