augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

Késés

36 perce

Késik egy Füzesabonyból induló vonat

#MÁV#vasút#késés

Késik az egyik vonat a Füzesabony-Debreceni vonalon. Lehet, hogy félórával is többet kell rá várni.

Heol.hu

A Füzesabonyból Hortobágyra 17:38-kor induló vonat (6643) várhatóan 30-35 perces késéssel közlekedik járműhiba miatt - írta a MÁV.

Forrás: Heol.hu

Szombat reggel arról írtunk, hogy járműhibával indult a nap a Hatvan-Somoskőújfalu vasútvonalon. A MÁV pótlóbuszokat küldött.

 

