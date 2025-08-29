1 órája
Készülhetünk az újabb járványra? Fertőzés nyomait mutatták ki az egri szennyvízben
Az ország több pontján emelkedik a SARS-CoV-2 örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben. Bár Egerben még alacsony a vírusanyag szintje, az adatok növekedést jeleznek a városban is.
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ friss adatai szerint több területen is növekedett a SARS-CoV-2 örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben az országban. Egerben az utóbbi hetekben és jelenleg is alacsony szinten van az örökítőanyag koncentrációja, azonban az adatok alapján itt is emelkedés tapasztalható.
2025-ben mindössze 2 hétig volt mérsékelt és 1 hétig volt magas a SARS-CoV-2 örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben
Mi a szennyvíz alapú epidemiológia?
A szennyvíz alapú epidemiológia segítségével a lakosság egészségi állapotára vonatkozó információkat nyerhetünk a szennyvíz vizsgálatával. Olyan kórokozók is vizsgálhatók ezzel a módszerrel, amelyek nem képesek szennyvíz közvetítésével terjedni, mint pl. a SARS-CoV-2 vagy az influenza vírus. Nemzetközi tapasztalatok mellett már hazai eredmények is bizonyítják, hogy a szennyvízvizsgálatok eredményei előre jelezhetnek tendenciákat az emberi megbetegedésekben, így hatékonyan egészíthetik ki az egyéb járványkövetési rendszereket a koronavírus járványra, szezonális influenzajárványra, vagy egy esetleges újabb világjárványra vonatkozó terjedési információkkal. Ez lehetővé teszi, hogy mind a szakemberek, mind a lakosság felkészülhessen a járványhelyzet változására - írja a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ.
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adatai szerint a 34. naptári héten a szennyvizek SARS-CoV-2 koncentrációja országos szinten emelkedik. Emelkedés tapasztalható Budapest Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep ellátási területén, Budapest agglomerációs településeinek egyesített mintájában, Egerben, Győrött, Miskolcon, Szegeden, Székesfehérváron, Szekszárdon és Zalaegerszegen. 13 ellátási területre stagnálás jellemző, csökkenés egyik ellátási terület szennyvízmintájában sem volt tapasztalható.
