Ezúttal Noszvajon válogathattak a Szak(ma)rketen + fotók és videó

Kedd reggel Noszvajon a Patakparti piacon várta a Szak(ma)rket a helyieket és a turistákat a Paktum a Gazdaság- és Foglalkoztatásfejlesztésért Heves megyében projekt és Noszvaj önkormányzata szervezésében. A noszvaji és vármegyei termelők mézzel, lekvárral, süteményekkel, gyümölccsel, natúrkozmetikumokkal, szörpökkel, tésztákkal, gyógynövényekkel és más kézműves termékekkel várták a vásárlókat a Zsenge melletti területen, de voltak kézzel készített ékszerek, lakástextíliák, porcelán, horgolt táskák, is sorakoztak a pultokon.

Kézműves termékekből is volt bőven választék Fotó: Huszár Márk/heol.hu

Kézműves termékek és kistermelők

Heves vármegye adottságai kedvezőek, a helyi őstermelőknek, kistermelőknek minél nagyobb teret kell biztosítani, hogy megismerjék őket a vásárlók - ezért rendezett már több alkalommal termelői piacot az Agria Térségfejlesztési Nonprofit Kft. a projektben. A cél a helyi finomságok népszerűsítése és a tudatos vásárlói magatartás kialakítása, szerte a vármegyéből érkeznek az őstermelők és a kistermelők (például Gyöngyössolymosról, Atkárról, Feldebrőről). Heves Vármegye Önkormányzata, a Heves Vármegyei Kormányhivatal és az Agria Térségfejlesztési Nonprofit Kft. a projekt célkitűzéseivel összhangban kiemelt figyelmet fordít azokra a rendezvényekre, amelyek hozzájárulhatnak a települések megtartó erejének növeléséhez, valamint a vidéki életmód fenntartásához. A rendezvény célja a termék- és szolgáltatásfejlesztés, valamint a partnerségi kapcsolatok elősegítése és a helyi termékek népszerűsítése a térség gazdaságának erősödése és a tudatos fogyasztói magatartás kialakítása érdekében. Így a termelői piac célja a termelők segítése, hiszen a minél szélesebb körben való megismertetésük elősegítheti a mindennapi munkájukat és együttműködéseket is generálhat.