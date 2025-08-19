augusztus 19., kedd

Huba névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hazai

1 órája

Ezúttal Noszvajon válogathattak a Szak(ma)rketen + fotók és videó

Címkék#patakparti piac#rendezvény#lekvár

Most Noszvajon talált otthont a Szak(ma)ket termelői piac. A kistermelői élelmiszerek és kézműves termékek kelendőek voltak a patakparti piacon.

Szabadi Martina Laura

Kedd reggel Noszvajon a Patakparti piacon várta a Szak(ma)rket a helyieket és a turistákat a Paktum a Gazdaság- és Foglalkoztatásfejlesztésért Heves megyében projekt és Noszvaj önkormányzata szervezésében. A noszvaji és vármegyei termelők mézzel, lekvárral, süteményekkel, gyümölccsel, natúrkozmetikumokkal, szörpökkel, tésztákkal, gyógynövényekkel és más kézműves termékekkel várták a vásárlókat a Zsenge melletti területen, de voltak kézzel készített ékszerek, lakástextíliák, porcelán, horgolt táskák, is sorakoztak a pultokon.

Kézműves termékekből is volt bőven választék Fotó: Huszár Márk/heol.hu
Kézműves termékekből is volt bőven választék Fotó: Huszár Márk/heol.hu

Kézműves termékek és kistermelők

Heves vármegye adottságai kedvezőek, a helyi őstermelőknek, kistermelőknek minél nagyobb teret kell biztosítani, hogy megismerjék őket a vásárlók - ezért rendezett már több alkalommal termelői piacot az Agria Térségfejlesztési Nonprofit Kft. a projektben. A cél a helyi finomságok népszerűsítése és a tudatos vásárlói magatartás kialakítása, szerte a vármegyéből érkeznek az őstermelők és a kistermelők (például Gyöngyössolymosról, Atkárról, Feldebrőről). Heves Vármegye Önkormányzata, a Heves Vármegyei Kormányhivatal és az Agria Térségfejlesztési Nonprofit Kft. a projekt célkitűzéseivel összhangban kiemelt figyelmet fordít azokra a rendezvényekre, amelyek hozzájárulhatnak a települések megtartó erejének növeléséhez, valamint a vidéki életmód fenntartásához. A rendezvény célja a termék- és szolgáltatásfejlesztés, valamint a partnerségi kapcsolatok elősegítése és a helyi termékek népszerűsítése a térség gazdaságának erősödése és a tudatos fogyasztói magatartás kialakítása érdekében. Így a termelői piac célja a termelők segítése, hiszen a minél szélesebb körben való megismertetésük elősegítheti a mindennapi munkájukat és együttműködéseket is generálhat.

Szak(ma)rket termelői piac Noszvajon

Fotók: Huszár Márk/Heol.hu

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Mint ahogy már megírtuk, minden piaci alkalom arra szolgál, hogy bemutassák a termelőket, a magyar gazdálkodási környezetet, a helyi terméket és azokat, akik valamilyen különlegességgel, akár kézműves termékkel is szolgálnak. Már több piacot is megrendeztek a szervezők és jó visszajelzések érkeztek az eddig megrendezett piaci napokról. A termelők elmondták, hogy nem gondolták volna, hogy ennyire sikeres lesz a piac, ahol a termékek széles skálája - a mézek, szörpök, lekvárok, gyógynövényes termékek és húsok minden alkalommal - megkóstolható és megvásárolható a piacon. Vannak visszatérő termelők, de akadnak új jelentkezők is aki telefonon jelezték, hogy hallották a piac sikerét, így ők is részt kívánnak venni rajta. A csütörtöki piacon is az őstermelők, családi gazdaságok és kistermelők minőségi, tradíciókat képviselő termékeit vásárolhatják meg majd az érdeklődők családias hangulatban, tiszta, barátságos környezetben.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu