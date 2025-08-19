1 órája
Ezúttal Noszvajon válogathattak a Szak(ma)rketen + fotók és videó
Most Noszvajon talált otthont a Szak(ma)ket termelői piac. A kistermelői élelmiszerek és kézműves termékek kelendőek voltak a patakparti piacon.
Kedd reggel Noszvajon a Patakparti piacon várta a Szak(ma)rket a helyieket és a turistákat a Paktum a Gazdaság- és Foglalkoztatásfejlesztésért Heves megyében projekt és Noszvaj önkormányzata szervezésében. A noszvaji és vármegyei termelők mézzel, lekvárral, süteményekkel, gyümölccsel, natúrkozmetikumokkal, szörpökkel, tésztákkal, gyógynövényekkel és más kézműves termékekkel várták a vásárlókat a Zsenge melletti területen, de voltak kézzel készített ékszerek, lakástextíliák, porcelán, horgolt táskák, is sorakoztak a pultokon.
Kézműves termékek és kistermelők
Heves vármegye adottságai kedvezőek, a helyi őstermelőknek, kistermelőknek minél nagyobb teret kell biztosítani, hogy megismerjék őket a vásárlók - ezért rendezett már több alkalommal termelői piacot az Agria Térségfejlesztési Nonprofit Kft. a projektben. A cél a helyi finomságok népszerűsítése és a tudatos vásárlói magatartás kialakítása, szerte a vármegyéből érkeznek az őstermelők és a kistermelők (például Gyöngyössolymosról, Atkárról, Feldebrőről). Heves Vármegye Önkormányzata, a Heves Vármegyei Kormányhivatal és az Agria Térségfejlesztési Nonprofit Kft. a projekt célkitűzéseivel összhangban kiemelt figyelmet fordít azokra a rendezvényekre, amelyek hozzájárulhatnak a települések megtartó erejének növeléséhez, valamint a vidéki életmód fenntartásához. A rendezvény célja a termék- és szolgáltatásfejlesztés, valamint a partnerségi kapcsolatok elősegítése és a helyi termékek népszerűsítése a térség gazdaságának erősödése és a tudatos fogyasztói magatartás kialakítása érdekében. Így a termelői piac célja a termelők segítése, hiszen a minél szélesebb körben való megismertetésük elősegítheti a mindennapi munkájukat és együttműködéseket is generálhat.
Szak(ma)rket termelői piac NoszvajonFotók: Huszár Márk/Heol.hu
Mint ahogy már megírtuk, minden piaci alkalom arra szolgál, hogy bemutassák a termelőket, a magyar gazdálkodási környezetet, a helyi terméket és azokat, akik valamilyen különlegességgel, akár kézműves termékkel is szolgálnak. Már több piacot is megrendeztek a szervezők és jó visszajelzések érkeztek az eddig megrendezett piaci napokról. A termelők elmondták, hogy nem gondolták volna, hogy ennyire sikeres lesz a piac, ahol a termékek széles skálája - a mézek, szörpök, lekvárok, gyógynövényes termékek és húsok minden alkalommal - megkóstolható és megvásárolható a piacon. Vannak visszatérő termelők, de akadnak új jelentkezők is aki telefonon jelezték, hogy hallották a piac sikerét, így ők is részt kívánnak venni rajta. A csütörtöki piacon is az őstermelők, családi gazdaságok és kistermelők minőségi, tradíciókat képviselő termékeit vásárolhatják meg majd az érdeklődők családias hangulatban, tiszta, barátságos környezetben.
