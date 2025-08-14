Kilencvenéves nénit köszöntöttek Hatvanban

– Ma délután volt szerencsém személyesen felköszönteni dr. Zölei Dávidné Magdi nénit 90. születésnapja alkalmából. Magdi néni mosolya, életkedve és vendégszeretete mindenkit magával ragad – öröm volt vele beszélgetni – áll a polgármester posztjában.

Hatvan polgármestere, Horváth Richárd 90. születésnapja alkalmából köszöntötte Magdi nénit.

Forrás: Facebook

Az ünnepeltnek szép nagy családja van: két lánya, négy unokája és hat dédunokája köszönthette őt – szerencsére Magdi nénit igazi összetartó, szerető család veszi körül. Még mindig szívesen főz és süt, s különösen boldoggá teszi, ha szeretteinek készítheti a finomságokat.

– Én is megkóstolhattam a házi zserbóját – mondhatom, igazi mestermunka volt – dicsérte Magdi néni sütijét a város polgármestere.