4 órája
Kilencvenéves nénit köszöntöttek Hatvanban
Minden település életében jeles alkalom, ha igazán szép kort megélt lakosát ünnepelheti. Legutóbb Hatvanban köszöntötték Magdi nénit, aki kilencvenedik születésnapját ünnepelte szerető családja körében. A jeles nap alkalmából Hatvan polgármestere, Horváth Richárd is meglátogatta a szépkorú hölgyet.
– Ma délután volt szerencsém személyesen felköszönteni dr. Zölei Dávidné Magdi nénit 90. születésnapja alkalmából. Magdi néni mosolya, életkedve és vendégszeretete mindenkit magával ragad – öröm volt vele beszélgetni – áll a polgármester posztjában.
Az ünnepeltnek szép nagy családja van: két lánya, négy unokája és hat dédunokája köszönthette őt – szerencsére Magdi nénit igazi összetartó, szerető család veszi körül. Még mindig szívesen főz és süt, s különösen boldoggá teszi, ha szeretteinek készítheti a finomságokat.
– Én is megkóstolhattam a házi zserbóját – mondhatom, igazi mestermunka volt – dicsérte Magdi néni sütijét a város polgármestere.
